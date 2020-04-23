Врач считает, что России повезло не пережить эпидемию гриппа одновременно с коронавирусом

Москва, 23 апреля. Ситуация с гриппом в России в 2020 году была довольно спокойная, стране повезло, что она пошла на спад именно тогда, когда стала расти заболеваемость коронавирусом. Такое мнение выразила завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Елена Бурцева.

Минздрав России ранее объявил о завершении эпидемии гриппа. Серьезного превышения эпидемического порога по населению в целом ведомство не выявило.

Врач Бурцева отметила, что нынешняя эпидемия гриппа схожа с прошлогодней и по интенсивности, и по продолжительности, и по летальности, которая была крайне низкой. Она подчеркнула, насколько России повезло не пережить ее одновременно с коронавирусом.

«То есть не так, как в Китае – у них эпидемия гриппа наложилась на высокую заболеваемость коронавирусом. У нас в стране такого не произошло», – передает радио Sputnik.

Бурцева добавила, что пока нет точных данных о россиянах, которые одновременно переболели и гриппом, и коронавирусом. Даже если таких и выявят, это будут лишь единичные случаи, считает она.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в начале марта. Инфекция из Китая быстро распространилась по миру и охватила уже более 2,6 миллиона человек, свыше 185 тысяч скончались.

В России зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения COVID-19. Свыше 4,8 тысячи человек удалось вылечить, 555 скончались. В регионах введен режим самоизоляции, отменены массовые мероприятия, школьники и студенты перешли на дистанционное обучение.

В Москве, где больше всего заболевших, ввели специальные пропуска для передвижения по городу. Как пишет Infox.ru, внедрением такой системы озаботились и в Ярославской области.