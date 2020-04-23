Богатые тоже плачут: Галкин запер Пугачеву, Киркоров продает наряды, Серов теряет прислугу

Российский шоу-бизнес переживает тяжелые времена. Пока артисты топ-уровня задумываются, чем заплатить прислуге, планируя распродажу гардероба и даже автопарка, их менее успешные коллеги еле сводят концы с концами. Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян советует звездам вспомнить о взаимовыручке и именно сейчас создать профсоюз артистов эстрады.

Богатые тоже плачут. Колонка Вадима Манукяна

Российский шоу-бизнес столкнулся с беспрецедентным кризисом из-за повсеместной отмены концертов в связи с эпидемией, вызванной коронавирусом. Пострадали все, но, как обычно: у одних жемчуг мелкий, у других — суп жидкий.

Киркоров расстается с гардеробом

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров перенес все свои концерты на осень-весну 2020—2021 годов. Очевидно, при этом ему все равно приходится содержать внушительную команду. Филипп не просто артист — он уже давно бренд, вокруг которого создана настоящая «фабрика грез».

Да, в тучные годы Киркоров мог позволить себе многое. Думаю, его знаменитая гардеробная сопоставима по масштабам и наполнению с десятком крупных модных магазинов. На днях артист заявил, что запускает проект, в рамках которого часть костюмов из его знаменитой гардеробной будут проданы. Конечно, речь идет в том числе о благотворительности, но все же на нее уйдет лишь часть вырученных денег. Остальным Филипп распорядится по своему усмотрению. Впрочем, уверен: у Киркорова и без распродажи нарядов есть внушительная финансовая подушка, которая позволит ему пройти кризисное время более-менее спокойно. Думаю, слезливых интервью и постов в соцсетях, как мол плохо живется поп-королю, мы не увидим.

Серову нечем платить прислуге

Напомнил о себе и певец Александр Серов, который поведал, что его месячные расходы, в том числе на прислугу, составляют миллион рублей, и этого миллиона у него сейчас нет. У Серова четыре дома на участке, десяток дорогих машин. Артист уже задумывается о продаже части своего автопарка, чтобы не выходить из зоны комфорта и продолжать платить зарплату прислуге, иначе ведь придется все делать самому! Рассказывая о своих «бедах», Александр намекнул, что и у Киркорова ситуация выглядит похожим образом. Впрочем, полагаю, что Серов с атрибутами роскошной жизни расстанется раньше Филиппа Бедросовича.

Драма Стоцкой

В семье певицы и актрисы Анастасии Стоцкой, похоже, разворачивается настоящая драма. И она, и ее муж-ресторатор из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, потеряли все доходы. Прошел неполный месяц с начала самоизоляции, но звезда уже готова продать свой дорогой автомобиль и золотые часы. Стоцкая призналась, что никогда не думала о сбережениях, всегда жила одним днем. Вероятно, этой паре нужны деньги не на прислугу, а на то, чтобы просто жить, не особо ущемляя себя и оставаясь на уровне, к которому они привыкли.

Галкин запер Пугачеву в «золотой клетке»

Звездная чета Алла Пугачева и Максим Галкин самоизолировалась в знаменитом семейном «замке» в деревне Грязь. Кормильцем этой семьи сегодня является Максим, но сейчас у него, как и у любого другого артиста, с концертами напряженка. Однако Галкин оказался ответственным мужем и отцом и взял все риски на себя.

Ради безопасности он запер свою именитую супругу в «золотой клетке»: держит ее в четырех стенах и никуда не выпускает. Возраст Аллы Борисовны сразу же поставил ее в группу риска, и за ее драгоценным здоровьем Максим внимательно следит. Даже 71-й день рождения Примадонны, который выпал на разгар эпидемии, вопреки традиции прошел без шумных вечеринок. Все подарки коллеги по шоу-бизнесу оставили у именинницы под дверью.

Уверен, у этой пары, как и у Киркорова, все будет хорошо, с финансовой подушкой, надеюсь, там тоже все в порядке.

Последняя тысяча Рыбина и Сенчуковой

Известные в прошлом музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова пожаловались на острое безденежье из-за кризиса и болезней. Они даже рассказали, что у них осталась последняя тысяча рублей. Сначала на телешоу пара сообщила, что у них есть 31 тысяча, а неделей позже, на Пасху — что денег почти совсем нет.

Некоторые поклонники пары, для многих из которых 30 тысяч — примерно месячная зарплата — выразили недоумение: как можно было истратить столько денег за неделю? Увы, для меня очевидно, что у звезд, в отличие от простых смертных, много дополнительных расходов, необходимость которых никто не отменял. Да и жизнь в Москве дороже, чем в регионах.

И на эфиры нужно приходить в подобающем виде, а не распустехами, иначе больше не позовут. Тем более, что за съемки на ТВ денежка капает, пусть сейчас и небольшая, но нелишняя. Вероятно, скоро Рыбин расстанется со своими пароходами. Нужда заставит.

Не будем также забывать, что у этих артистов диагностирована онкология. Будем надеяться, что болезнь отступила, но лечение, вероятно, вытянуло из их семейного бюджета немало средств.

Кстати, узнав о злоключениях любимых артистов, их поклонники предложили перевести им деньги на карту и даже позвали в гости, чтобы накормить. Такие отзывчивые люди у нас в регионах! Сами в роскоши не купаются, но готовы поделиться последним. Надеюсь, после окончания всех злоключений Рыбин и Сенчукова найдут, как отблагодарить каждого, кто им помог.

Пора создавать профсоюз артистов шоу-бизнеса

В связи с нынешней непростой ситуацией обращаюсь к топ-артистам и продюсерам.

Максим Галкин, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Валерия, Иосиф Пригожин, Максим Фадеев, Игорь Крутой. Понимаю, что для вас собственное благополучие и благополучие ваших семей сейчас на первом месте. Но, пожалуйста, подумайте о своих менее удачливых коллегах по цеху!

Думаю, пришло время поставить во главу угла вопрос о создании профсоюза артистов шоу-бизнеса. Необходимо, чтобы этот орган брал на себя хотя бы часть ответственности за благополучие всего цеха в кризисные времена. Если появится профсоюз, в бюджет которого в тучные годы все артисты будут вносить средства, то в кризис никому из них не придется писать грустных или жалобных постов и фактически просить деньги у своих поклонников.

Кроме того, не будем забывать, что в шоу-бизнесе есть артисты, которые в силу объективных причин уже давно не собирают многотысячные стадионы или полные залы в больших городах. Об этих звездах прошлых лет все просто забыли. Им нужно помогать. Сейчас многие из них действительно выживают, как могут. У них нет золота и машин, яхт и пароходов, вертолетов и самолетов. Им помощь сейчас важна, как никогда. И они, скорее всего, не будут писать в соцсетях, прося о помощи, ведь поклонники о них давно забыли.

Считаю, что кризис — подходящее время, чтобы принимать ответственные решения, в том числе касающиеся взаимовыручки. Это важно не только для артистов.