Захарова считает ангажированными обвинения в адрес КНР в кризисе из-за COVID-19

Москва, 23 апреля. Попытки западных стран обвинять Китай и ВОЗ в пандемии коронавируса абсолютно неуместны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в сложнейшей обстановке такие нападки ангажированы и абсолютно безосновательны.

Ранее судебные иски к КНР с требованием компенсировать ущерб от коронавируса подал американский штат Миссури. Автором иска стал местный генеральный прокурор Эрик Шмитт, сообщает телеканал «Царьград». В Китае этот иск расценили как издевательство над судебной системой и напомнили, что действия властей КНР не попадают под юрисдикцию судов в Штатах.

Как отмечает «Дейта», привлечь Китай к ответу за коронавирус собирается и президент США Дональд Трамп. По его мнению, если Пекин сознательно допустил вспышку коронавируса, то должен нести ответственность за это. В МИД КНР на это заявили, что правительство Китая с самого начала вспышки инфекции придерживалось открытой и ответственной позиции.

Недовольство Трампа вызывала и работа ВОЗ, в связи с этим он объявил, что Штаты больше не будут финансировать организацию, потому что она якобы вовремя не довела правду о COVID-19 до мировой общественности.

Напомним, ВОЗ еще 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, число заразившихся в мире превысило 2,47 млн человек.