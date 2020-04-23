Мисмари призвал к международному расследованию фейка ПНС о химоружии

Тобрук, 23 апреля. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что Турция распространяет слухи об использовании химического оружия для того, чтобы убедить мировую общественность в необходимости иностранного военного вмешательства во внутриливийский кризис.

Генерал-майор Ахмад Мисмари подчеркнул, что сообщения об использовании токсичных газов на фронте Салах ад-Дин не соответствуют действительности. По его словам, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и Турция намеренно дезинформируют мировое сообщество. Слухи о применении химоружия Анкара хочет использовать в качестве обоснования для участия турецких ВВС в кризисе в Ливии.

ЛНА призывает ООН внимательно следить за ситуацией в Ливии и готова оказать полное содействие в международном расследовании. Мисмари напомнил, что Турция уже прибегала к распространению подобных слухов — дезинформация об использовании токсичных газов ранее применялась Анкарой для искажения ситуации в Сирии и сокрытия турецкого вмешательства в дела САР.

Помимо вбросов о химоружии, в арабском сегменте соцсетей распространяются лживые сообщения о том, что на стороне ЛНА якобы выступает ЧВК «Вагнера». Все заявления об этом не получили подтверждения, каких-либо доказательств предоставлено не было.