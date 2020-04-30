Айк Геворкян рассказал, как выбрать еду онлайн и определить подделку дома

Россияне рискуют купить в Интернете некачественные, просроченные и не соответствующие своим ожиданиям продукты питания. Об этом Федеральному агентству новостей заявил эксперт по качеству и безопасности продуктов питания, кандидат технических наук Айк Геворкян.

«Сказать, натуральный перед нами продукт или нет, как его хранить, сколько мяса в колбасе, по одной этикетке можно, только зная некоторые секреты онлайн-покупок», — отметил он.

Под руководством автора книги-путеводителя по полкам продовольственных магазинов «Осторожно, еда!» специальный корреспондент ФАН Анастасия Алексеева выясняла, как правильно выбирать еду онлайн. Смотрите наш видеорепортаж.

На фоне распространения нового коронавируса покупки онлайн стали для многих настоящим спасением. Между тем выбрать желаемую еду на маркетплейсе отнюдь не просто. Чтобы найти свежий и качественный продукт, «Мистер качество» призвал строго придерживаться двух правил.

«Первое — мы должны выбрать тот продукт, на фотографии которого увидим полное наименование и состав. Второе — срок годности после вскрытия упаковки. Выбираем только те продукты, на которых он указан», — сказал он корреспонденту ФАН.

Добросовестные продавцы загружают на сайт фотографии упаковки товара со всех сторон. Информация на них должна легко читаться и быть полной. Категории мясного полуфабриката — отдельное внимание. Возьмем «Домашние пельмени». За 700 граммов производитель требует всего 300 рублей.

«В мясных полуфабрикатах категории означают количество мышечной ткани, фактически мяса в продукте, — объясняет Айк Геворкян. — В категории А 80 и более процентов мяса, Б — 60-80%, В — от 40 до 60% мяса. В данных пельменях от 40 до 60% фарша. Все остальное: растительные продукты, пищевые добавки и так далее».

Производитель эту информацию не скрывает, чего не скажешь о сроках хранения. Оборотной стороны продукта также не видно. На пельменях за 600 рублей указан четырехмесячный срок годности, но как хранить пачку после вскрытия — неизвестно. Такую печальную картину корреспондент ФАН обнаружила в десятке других образцов.

Попробуем попытать счастья на другом сайте в разделе с вареной колбасой.

В описании к самой дешевой продукции значатся цена (80 рублей) и состав. О «Докторской» за 800 рублей информации гораздо больше: на сайт выложены фотографии этикеток со всех сторон. На них указано «мясной продукт категории А». Это категория высшая, объяснил Айк Геворкян, поэтому и цена соответствующая.

«Когда мы видим надпись «мясной продукт», мы должны знать, что там мяса более 60%, — пояснил кандидат технических наук. — В мясосодержащем продукте — от 5 до 60%».

Как гласит надпись на этикетке, колбасу можно хранить при температуре от 0 до 6 градусов и относительной влажности воздуха 75-78 %. А вот и заветная фраза: «после вскрытия упаковки хранить трое суток в пределах срока годности». Таким образом, на маркетплейсе, наконец, удалось найти производителя, который указывает эти данные.

«Действительно, их сложно найти, но лично я отдаю предпочтение при онлайн-заказе вот такой продукции и вот таким надписям», — заявил эксперт.

Айк Геворкян объяснил, почему эта информация так важна для потребителя.

«Видите, срок годности 20 суток при температуре от 0 до 6 градусов, — показывает он на фотографию порционной нарезки вареной колбасы. — Но после вскрытия вакуумной упаковки — трое суток при холодильных условиях».

Таким образом, срок годности пищевого продукта может упасть почти в десять раз. Не зная об этом, покупатель рискует попросту отравиться.

«Одинокие бабушки, дедушки покупают такую колбасу и могут ее есть две недели. Они еще и будут хранить ее в неправильной упаковке в холодильнике. И потом травятся, к сожалению, болеют. Это ужасно. Это срок обязателен», — предостерег эксперт.

В своей книге «Осторожно, еда!» Айк Геворкян приводит собственную таблицу сроков годности самых разных продуктов после вскрытия упаковки.

«Мы проверяли в лабораторных условиях, сколько могут храниться продукты. Плюс я использовал данные СанПиН», — отметил он.

Отправляемся на кухню. Наша цель — определить качество сливочного масла, которое мы купили в Интернете. Перед тем, как провести эксперимент, помещаем упаковку с продуктом в морозилку на сутки. Туда же отправляем маргарин и спрэд.

Достаем три продукта и пробуем отрезать от каждого ровный кусочек.

«Треск. Слышите? Как льдинка трескается!» — надавливает ножом Айк Геворкян на замороженное сливочное масло.

Бесформенный кусок продукта отлетает в сторону.

«Это признак того, что там натуральный молочный жир, — объясняет эксперт. — У него температура застывания намного выше по сравнению с растительными жирами».

В маргарин нож входит легко, словно продукт вовсе не заморожен. Такой же ровный ломтик удается отрезать от спрэда.

«Спред — это смесь молочных продуктов с растительными жирами. Это продукт «два в одном». В маргарине только растительные жиры, а в сливочном масле только животные», — напомнил Айк Геворкян.

Еще один популярный продукт — сосиски. Купил несколько пачек — сделал запас на неделю. При выборе таких полуфабрикатов тоже легко наткнуться на подделку.

«Вся фальсификация построена на одном принципе. Это замена дорогостоящего мясного сырья более дешевым мясом другой категории, растительными, пищевыми добавками, в том числе крахмалом», — комментирует эксперт.

Обнаружить его можно дома. Для этого достаточно разрезать продукт и нанести на срез каплю йода. Там, где есть крахмал, йод начнет темнеть. Этот метод подходит для всех мясных и молочных продуктов, говорит Айк Геворкян.

«Прошло две минуты. Здесь йод явно темнее, чем на другой сосиске — констатирует он, — хотя производитель не пишет о том, что там есть крахмал».

Такому продукту место не в тарелке, а в мусорном ведре.

Еще одна головоломка: как купить в Интернете свежие и полезные овощи? В магазине количество, например, солей азотной кислоты в них можно узнать с помощью нитратомера. При покупке онлайн приходится полагаться на порядочность производителя. «Мистер качество» показал, как в домашних условиях избавиться от доброй половины химии в листовом салате.

«Я опустил в дуршлаг салатный лист и наливаю воды, — показывает он. — И оставляю этот лист в воде на 10-15 минут. — Соли перейдут в воду. Через 15 минут я солью воду с нитратами и повторю эту процедуру еще два раза».

Тратить сорок минут на промывку листового салата захочет не каждый, однако такие усилия себя полностью оправдывают, уверен Айк Геворкян.

«В листовых овощах при естественном созревании накапливается больше всего нитратов — до 4 граммов в одном килограмме продукта. Это почти одна чайная ложка, пять граммов. А если еще и помогли дозреть таким листовым овощам, там уже не четыре грамма, а все десять могут быть. Поэтому мы специальным образом промываем, отмачиваем в воде, чтобы избавиться от излишков солей азотной кислоты», — отметил он.

Эксперт напомнил: для человека опасны не сами нитраты, а вещества, в которые они превращаются в организме — нитриты. Последствия от их «передозировки» самые разные — от головокружения до тяжелого отравления организма.

Второе место по объемам нитратов, по словам Айка Геворкяна, занимает свекла: при естественном созревании этот овощ накапливает до полутора грамма. Чтобы уменьшить количество вредных для человека веществ в два-три раза, свеклу нужно очистить от кожуры, нарезать крупными кольцами или квадратами, после чего замочить в воде.

«Жду 15-20 минут, два раза меняю воду, — продемонстрировал он. — А если положить в воду целую свеклу, мы снизим содержание нитратов не в два-три раза, а намного меньше».

После такого «очищения» борщ прозрачным не будет, поспешил заверить эксперт.

«Борщи, конечно, у всех будут далеко не прозрачные, но наше здоровье важнее ярко алого цвета бульона», — сказал он.

Ранее Росстат сообщил о росте онлайн-торговли в России. По данным ведомства, по итогам 2019 года этот показатель вырос на 0,3 пункта и достиг 2% от общего объема розничной. Самая высокая доля продаж в Интернете пришлась на Центральный федеральный округ (3,2%). В лидерах оказалась Новосибирская область с показателем 5,3%.