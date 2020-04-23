Вассерман рассказал, почему согласился участвовать в шоу «Что было дальше?»

Москва, 23 апреля. Известный политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал, что согласился на участие в популярном YouTube-шоу «Что было дальше?», потому что воспринял эту возможность как развлечение. Он заявил, что после записи программы «стал беднее временем, но богаче опытом».

Выпуск известного юмористического проекта с участием Вассермана вышел в четверг, 23 апреля, и за несколько часов набрал более 1,3 миллиона просмотров. В новой программе, где гости рассказывают свои истории, а ведущие в привычной манере перебивают их своими предположениями о развитии событий, вместе с интеллектуалом поучаствовал комик Александр Незлобин.

Герои выпуска пытались поведать зрителям свои интересные случаи из жизни, пока пятеро комиков мешали им, нередко используя при этом нецензурные выражения.

Когда Вассерман делился впечатлениями от шоу, он отметил, что участвует во многих проектах, поскольку ему любопытно, что, где и как происходит.

«Я не жалею, что пошел на «Что было дальше?», так как для меня такие шоу — это довольно привычные развлечения. А то, что участники матерились как дети малые — что поделаешь, если стиль передачи именно такой», — сказал он в интервью порталу «НьюИнформ».

Вассерман намекнул, что вряд ли согласился бы принять участие в программе повторно.

«Я там побывал два раза: первый и последний. Стал беднее временем, но богаче опытом», — резюмировал интеллектуал.

Шоу «Что было дальше?» выходит на YouTube-канале LABELCOM. В нем участвуют пятеро комиков и приглашенные гости. Известному стендапреу Нурлану Сабурову в проекте отведена роль модератора, а Сергей Детков, Руслан Рептилоид, Алексей Щербаков и Тамби Масаев придумывают продолжение истории гостя.

В конце 2019 года ведущие «Что было дальше?» сами стали приглашенными гостями на шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Они вели себя в привычной манере (шумели, смеялись, активно жестикулировали) и едва не разгромили студию программы.