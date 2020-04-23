Танцевальный хит 60-х стал средством борьбы с COVID-19 в ЮАР

Несмотря на пандемию COVID-19, ЮАР не перестает радовать хорошими новостями. В стране появился новый метод борьбы с коронавирусом.

Всемирно известная песня «Pata Pata», южноафриканский танцевальный хит 1960-х годов, была переиздана с новыми словами, чтобы распространить информацию о коронавирусе среди общин, находящихся в группе риска.

В переводе с языка коса «pata» означает «прикоснись». Автором песни является обладательница премии Grammy певица Мириам Макеба. Песня названа в честь танцевального движения, популярного одно время в Йоханнесбурге.

Знаменитый хит был перепет бенинской исполнительницей Анжеликой Кидж. В новую версию была добавлена следующая строчка:

«Нам нужно держать наши руки чистыми, поэтому не прикасайтесь к своему лицу, держите дистанцию, пожалуйста».

На континенте одним из самых доступных источников информации является радио. Поэтому при поддержке ООН ЮНИСЕФ релиз песни состоится на 15 африканских радиостанциях.

Главная задача, которую поставили перед собой авторы этой идеи, заключалась в том, чтобы донести информацию до людей, проживающих в самых отдаленных районах и не имеющих доступа к Интернету. Суть песни в том, чтобы дарить людям радость: во времена апартеида она была символом надежды.

Сама Анжелика Кидж считает, что песня поможет поддержать слушателей в это непростое время:

«Pata Pata» всегда была рядом с людьми во время борьбы. Я надеюсь, что, даже находясь в замкнутом пространстве, мы сможем потанцевать».

Но это не первый случай творческой инициативы африканцев. Ранее президент Либерии Джордж Веа записал песню, в которой призвал сограждан соблюдать меры предосторожности. Угандийский политик и музыкант Боби Уайн совместно с конголезской музыкальной группой Fally Ipupa и сенегальцами из Y'en a Marre выпустили песню, чтобы помочь остановить распространение коронавируса в Африке.

Согласно официальным данным, в данный момент количество случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте составляет 26 676.