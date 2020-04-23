Роспотребнадзор рассказал, как кафе и рестораны будут работать в условиях карантина

Москва, 23 апреля. Роспотребнадзор составил список рекомендаций для кафе, ресторанов и других объектов общепита в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса. Все рекомендуемые меры разбиты на четыре больших этапа, которые предусматривают постепенный выход из карантина.

На первом этапе предполагается только работа на вынос. Перед началом рабочей смены у всех сотрудников необходимо проверять температуру. Кроме того, весь персонал должен носить маски и перчатки. Для работников и курьеров должны быть предоставлены антисептики, чтобы те могли обработать руки. Роспотребнадзор также советует каждые 2 часа проветривать помещение и регулярно проводить влажную уборку.

На втором, переходном этапе разрешается работа предприятий площадью не более 50 кв.м. при условии, что в помещении установлено лишь 5 столов с 1-2 посадочными местами. Расстояние между столами должно быть не менее метра. Все прочие рекомендации, озвученные для первого этапа, сохраняются и для второго.

На третьем этапе (стойкая тенденция к снижению заболеваемости) разрешается открывать заведения с 20 посадочными местами максимум. Разрешается также проведение массовых мероприятий (праздники, банкеты, поминки), если столы находятся на расстоянии не менее метра друг от друга с 1-2 посадочными местами. К обычным мерам, вроде регулярного проветривания помещения и установки обеззараживающего средства, добавляется уборка санузлов каждые 5-6 часов, а также использование бактерицидных ламп в холодном цехе и на участке порционирования блюд.

Последний этап, который знаменует собой окончание эпидемии, предполагает открытие всех предприятий общепита при сохранении стандартных санитарных мер.