В Госдуме обратят внимание ФСБ на пособника террористов Дениса Короткова из «Новой газеты»

Сотрудники «Новой газеты», общаясь с террористами, подменяют свободу слова пропагандой и становятся их пособниками. ФСБ должно положить этому конец. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Правдоподобный фейк»

21 апреля «журналист» Денис Коротков опубликовал в «Новой газете» статью под названием «Головорезы 2.0». Материал вызвал широкий резонанс в прессе. Однако некоторые СМИ усомнились в достоверности фото- и видеоматериалов, на которые ссылался Коротков в своей публикации, и указали на ряд нестыковок.

Недостоверность статьи подтвердил ФАН и источник из окружения Короткова, давно сотрудничающий с нашим изданием и предоставляющий информацию о деятельности «Новой газеты». Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что Коротков еще несколько недель назад хвастался, какой «правдоподобный фейк» о ЧВК «Вагнера» ему удалось сделать.

«Как он сказал: это будет бомба, в подлинность которой будет невозможно не поверить. Я сам, когда увидел, вначале поверил, только потом до меня дошло, что как раз об этом проекте он и говорил три недели назад», — раскрыл подробности наш источник.

«Пособник террористов»

Как отметил депутат Госдумы Виталий Милонов, он готов сделать обращение в Федеральную службу безопасности относительно журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова.

«Это дело уже серьезное. И Коротков давно уже был в зоне нашего внимания из-за его любви ко всяким бармалеям. И сейчас, если это подтвердится, думаю, нужно положить этому конец. Эти люди воруют свободу слова и подменяют ее пропагандой, за которую они получают кровавые деньги», — пояснил Милонов.

Кроме того, депутат считает, что Денис Коротков использует «Новую газету» как площадку для пропаганды тезисов террористов, промывая населению мозги.

«Они («Новая газета». — Прим. ФАН) пособники и соучастники этих террористических банд, пропагандируют их у себя. Что касается товарища Короткова, нашего гражданина, — мы этот вопрос должны проверить и изучить. Я обращусь к тем, кто по своему долгу должен заниматься вопросами терроризма», — заключил Виталий Милонов.

Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков поддерживал контакты с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Об этом рассказал в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН) бывший член группировки Шерзод Хасанов. По его сведениям, Коротков обменивался информацией о деятельности русских в Сирии с представителями ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.