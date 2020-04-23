Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

В Госдуме обратят внимание ФСБ на пособника террористов Дениса Короткова из «Новой газеты»

46
0 Оставить комментарий

В Госдуме обратят внимание ФСБ на пособника террористов Дениса Короткова из «Новой газеты»

Сотрудники «Новой газеты», общаясь с террористами, подменяют свободу слова пропагандой и становятся их пособниками. ФСБ должно положить этому конец. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Правдоподобный фейк»

21 апреля «журналист» Денис Коротков опубликовал в «Новой газете» статью под названием «Головорезы 2.0». Материал вызвал широкий резонанс в прессе. Однако некоторые СМИ усомнились в достоверности фото- и видеоматериалов, на которые ссылался Коротков в своей публикации, и указали на ряд нестыковок.

Недостоверность статьи подтвердил ФАН и источник из окружения Короткова, давно сотрудничающий с нашим изданием и предоставляющий информацию о деятельности «Новой газеты». Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что Коротков еще несколько недель назад хвастался, какой «правдоподобный фейк» о ЧВК «Вагнера» ему удалось сделать.

В Госдуме обратят внимание ФСБ на пособника террористов Дениса Короткова из «Новой газеты»

«Как он сказал: это будет бомба, в подлинность которой будет невозможно не поверить. Я сам, когда увидел, вначале поверил, только потом до меня дошло, что как раз об этом проекте он и говорил три недели назад», — раскрыл подробности наш источник.

«Пособник террористов»

Как отметил депутат Госдумы Виталий Милонов, он готов сделать обращение в Федеральную службу безопасности относительно журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова.

«Это дело уже серьезное. И Коротков давно уже был в зоне нашего внимания из-за его любви ко всяким бармалеям. И сейчас, если это подтвердится, думаю, нужно положить этому конец. Эти люди воруют свободу слова и подменяют ее пропагандой, за которую они получают кровавые деньги», — пояснил Милонов.

В Госдуме обратят внимание ФСБ на пособника террористов Дениса Короткова из «Новой газеты»

Кроме того, депутат считает, что Денис Коротков использует «Новую газету» как площадку для пропаганды тезисов террористов, промывая населению мозги.

«Они («Новая газета». — Прим. ФАН) пособники и соучастники этих террористических банд, пропагандируют их у себя. Что касается товарища Короткова, нашего гражданина, — мы этот вопрос должны проверить и изучить. Я обращусь к тем, кто по своему долгу должен заниматься вопросами терроризма», — заключил Виталий Милонов.

Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков поддерживал контакты с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Об этом рассказал в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН) бывший член группировки Шерзод Хасанов. По его сведениям, Коротков обменивался информацией о деятельности русских в Сирии с представителями ИГИЛ1

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров