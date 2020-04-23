Ученые назвали десять главных угроз человечеству

Канберра, 23 апреля. Австралийские эксперты опубликовали доклад, в котором назвали десять самых серьезных угроз для человечества.

2020 год начался лесных пожаров и пандемии COVID-19. Исследователи уверены, что это не самые страшные угрозы для современной цивилизации.

В мире резко сокращаются природные ресурсы, в том числе водные. Уничтожение экосистем и снижение видового разнообразия тоже губительно для человека.

Рост населения Земли провоцирует антропогенное воздействие на климат. Планету может затопить из-за глобального потепления.

Австралийские ученые отмечают большой вред химического загрязнения, а также распространение ядерного и другого оружия массового поражения. К серьезным рискам относят развитие технологий, искусственного интеллекта.

Все эти факторы представляют большую опасность для существования человека как вида, пишет Planet Today.

Ранее американские ученые объяснили, почему 444 млн лет назад на Земле вымерли почти 85% всех земноводных видов. Он считают, что дело не только в глобальном похолодании, но и в снижении объема кислорода в воздухе.