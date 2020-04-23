Врачи в США считают, что COVID-19 может вызывать внезапные инсульты и появление тромбов

Вашингтон, 23 апреля. Американские врачи допустили, что коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет, у которых нет серьезных проявлений болезни, сообщил телеканал CNN.

Появляется все больше доказательств того, что коронавирус может вызывать свертываемость крови необычным образом, результатом чего может стать инсульт, считают врачи сети больниц Mount Sinai Health System в Нью-Йорке.

«Вирус, по-видимому, вызывает усиление свертываемости крови в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту», — заявил нейрохирург Томас Оксли.

По его словам, отчет показал семикратное увеличение частоты внезапных инсультов среди молодых пациентов за последние две недели. Большинство пациентов с коронавирусом не имели серьезных заболеваний и находились на лечении дома.

По словам медиков, инсульты, как правило, не свойственны людям такого возраста, особенно если речь идет об инсультах в крупных сосудах мозга. Такие инсульты могут привести к серьезным последствиям, если своевременно не принять меры, заявил Оксли.

Газета Washington Post пишет, что многие ученые предполагают, что коронавирус может образовать серьезные изменения в крови пациентов, в частности, образовать тромбы.

«Одна из теорий заключается в том, что когда тело так активно борется с (возбудителем инфекции), оно начинает влиять на факторы свертываемости крови, что может привести либо к образованию тромбов, либо к кровотечению», — указал специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям медцентра Yale-New Haven Hospital Center Харлан Крумхольц, отметив, что при COVID-19, скорее всего, могут образовываться тромбы.

Пандемия коронавируса захватила практически всю планету. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения, выздоровели более 721 тыс. человек, скончались 184 тыс.