Цымбалюк-Романовская назвала Джигарханяна «обобранным и облапошенным»

Москва, 23 апреля. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская посочувствовала бывшему супругу, актеру Армену Джигарханяну и заявила, что его окружение опасно и способно оставить артиста и его родных ни с чем.

Ранее на Первом канале вышел очередной выпуск шоу «Пусть говорят», на котором Цымбалюк-Романовская стала оппонентом Ольги Казаченко. Последняя претендует на роль невесты Степана Джигарханяна — пасынка актера от брака с Татьяной Власовой.

Пианистка заявила, что не верит в эти отношения, как и в то, что Власова искренна в своем желании быть рядом с Джигарханяном. Вторая супруга актера, напомним, специально вернулась из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем.

В студии шоу гости устроили горячие споры. На этом Цымбалюк-Романовская не остановилась и решила высказаться о конфликте в своем Instagram.

«А я вот думаю: когда у всех моих оппонЭнтов начнет обратно расти шерсть и хвосты. Помните, как в романе Булгакова «Собачье сердце»?»— написала она в посте.

В комментариях разгорелась не менее жаркая дискуссия, чем в эфире Первого канала. Цымбалюк-Романовская в беседе с одним из подписчиков нелестно отозвалась о бывшем муже.

«Театр отобрали у него, а не у меня. Так что облапошенный и обобранный у нас Армен Борисович, к сожалению», — высказалась она.

Напомним, что Цымбалюк-Романовская и Джигарханян со скандалом развелись после двух лет семейной жизни в 2017 году. Между ними была большая разница в возрасте — пианистка младше режиссера на 40 лет. Джигарханян обвинял экс-супругу «в причинении нравственных страданий» и подозревал в хищении крупной суммы. Актер считал, что девушка продала его квартиру, а деньги присвоила себе.

Недавно сын актера назвал Цымбалюк-Романовскую «патологической лгуньей». По его мнению, пианистка отличается расчетливостью и стремлением к наживе.