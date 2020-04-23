Путин призвал не давать абстрактных обещаний по поддержке россиян

Москва, 23 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что абстрактные обещания по поддержке граждан и бизнеса никому не нужны и ни на что не влияют. Об этом он сказал на совещании, посвященном мерам по поддержке экономики.

«О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений будет низким», — отметил глава государства.

Отметим, что на совещании присутствовали глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель ФНС Даниил Егоров и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее российские власти объявили о введении кредитных каникул для российских граждан и бизнеса, чей доход сократился на треть из-за эпидемии коронавируса. На время каникул банки не имеют права требовать с заемщиков досрочного погашения, пеню или залог. Кроме того, был составлен перечень системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на определенные преференции от государства.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

