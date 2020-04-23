Турецкие формирования ПНС прикрывают собственные потери заявлениями о химатаках ЛНА

Айн-Зара, 23 апреля. Турецкие наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) скрывают масштаб собственных потерь в регионе, прикрывая неудачи вбросами о химических атаках со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА).

Только за последние сутки силы фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара сбили 12 турецких БПЛА. Однако Анкара не готова смириться с плачевным положением своих военнослужащих в Ливии, легитимизируя через подконтрольные СМИ нарушения ПНС и вторжение турок в североафриканское государство. Помимо этого, турецкие наемники используют социальные сети и подконтрольный их начальству арабский сегмент СМИ с целью распространения ложной информации, которая могла бы отвлечь внимание от потерь в иностранных вооруженных объединениях ПНС.

كتيبة 128 التابعة لقواتكم المسلحة تستحوذ على جثث المرتزقة السوريين التابعين لحكومة السراج في محور #عين_زارة بعد فرار المليشيات من المحور #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/QbQmHNpYud — سالم الشرقاوي (@agly1988) April 23, 2020

Например, недавно турки сообщили о химической атаке со стороны Ливийской армии, а также о якобы действиях на стороне Хафтара ЧВК «Вагнера». Однако никаких свидетельств тому не приводится. Впрочем, «пострадавших» от мифического применения химического оружия на территории страны не оказалось, как и внятных доказательств о присутствии ЧВК «Вагнер».

В то же время турецкие формирования ПНС несут значительные потери в живой силе и военной технике в Айн-Заре. Многие наемники бегут с поля боя, тогда как силы фельдмаршала блокируют атаки группировок ПНС на всех направлениях. Единственное, что остается в данном случае президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, поддерживающему «правительство» премьер-министра Файеза Сарраджа, и Турции в его лице — прикрывать собственные многочисленные нарушения заведомо ложной информацией.