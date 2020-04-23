На непрерывных производствах в России могут ввести полугодовую вахту из-за COVID-19

Москва, 23 апреля. Продолжительность вахты на непрерывных производствах в России могут увеличить до 6 месяцев из-за распространения коронавируса. С таким предложением выступило Министерство труда РФ.

Кроме того, в ведомстве считают, что во время пандемии перед началом вахты нужно ввести обсервацию. При этом карантин должен быть оплачен, и оплата должна быть не ниже дневной ставки сотрудника. Работодателям также посоветовали обеспечивать вахтовиков средствами профилактики от COVID-19.

«В некоторых случаях лучше увеличить до шести месяцев продолжительность вахты – это позволит не останавливать производственную деятельность, если у сменного сотрудника выявят заражения инфекцией», — подчеркнул глава министерства труда РФ Антон Котяков.

В министерстве добавили, что это временные меры, направленные на предотвращение распространение вируса на непрерывных производствах, пишет KP.RU.

Напомним, по последним данным, в России число заразившихся коронавирусом составляет 62 773 человека. Из них 4 891 пациент выздоровел, 555 заболевших скончались.

С 30 марта для борьбы с распространением коронавируса в России был введен режим нерабочей недели. Многие россияне работают удаленно или находятся во временном отпуске, но часть производств, а также банки, аптеки, продуктовые магазины и магазины первой необходимости продолжают работать.

На дистанционное обучение перешли школьники и студенты, отмечает «Федерал Пресс». В Минобрнауки не исключают, что новый учебный год может начаться в онлайн-формате при неблагоприятной эпидемиологической обстановке.