Москва, 23 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников назвал число бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в России.

«Почти 40% людей, у которых мы обнаруживаем коронавирусную инфекцию — это бессимптомные носители вируса. Эти люди удивляются, когда об этом узнают, так как они себя чувствуют прекрасно», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. От коронавируса погибло более 183 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражения, 555 человек умерли. Почти пять тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.