Сирия, 23 апреля. В Идлибе подконтрольный боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» «совет шуры» выбрал нового главу. В городе Ракка у клиники взорвался заминированный автомобиль. В Эс-Сувейде продолжились столкновения местных вооруженных группировок с членами родоплеменного ополчения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выбрала нового главу «совета шуры» в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились одного бойца при взрыве автомобильной бомбы на востоке Ракки.

«Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке двух взрывных устройств в Ракке.

Провинция Идлиб

На юге провинции подразделения сирийской армии продолжают вести огонь из пулеметов по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселка Кансафра и у деревни Аль-Бар. Как сообщает портал Step News, была разрушена одна укрепленная огневая точка боевиков, с которой они вели ракетный обстрел позиций САА.

Источник также сообщает, что в городе Идлиб «совет шуры» боевиков избрал нового главу — Мустафу аль-Муссу, взамен подавшего в отставку Бассама Сиони. Напомним, что за последний месяц состав группировки покинул один из членов совета — Ат-Тали. Позднее его вынудили вернутся обратно, из-за опасений совета. Выход Ат-Тали из альянса мог вызвать политический раскол, так как у бывшего командира был ряд сторонников. Первоначальной причиной отставки командира была размолвка с главарем группировки Абу Мухаммадом аль-Джулани на почве реорганизации альянса. Ранее группировка подписала соглашение с турецкой стороной об изменении системы правопорядка на оккупированной территории. В ближайшее время в Идлиб будут направлены 5 тысяч боевиков из состава подконтрольной Анкаре «Сирийской национальной армии», в задачи которых войдет обеспечение правопорядка. Назначения прокуроров и шариатских судей также будет происходить с ведома Турции. Подобные изменения не могли не вызвать недовольство наиболее радикально настроенных членов альянса.

Провинция Ракка

Неподалёку от клиники в городе Ракка сработало самодельное взрывное устройство, закреплённое на автомобиле одного из полевых командиров «Демократических сил Сирии». Как сообщает новостное агентство Aleppo AMC, информации о жертвах и ущербе пока не поступало. К северо-западу от города один из членов SDF был убит при взрыве аналогичного СВУ, установленного в его машину. Силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» обвиняют в произошедшем боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства».

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Masar Press Net, на востоке провинции был замечен конвой тяжелой военной техники и грузовиков международной коалиции. Как передаются местные источники, груз материально-технического снабжения и колонна бронированных автомобилей направилась к военной базе ВС США в окрестностях города Камышлы.

Источник также сообщил, что на пути между поселениями Умм-аль-Гадар и Тамахат-Рахавия местные жители помешали патрулю ВС США проехать, вынудив военнослужащих воспользоваться другой дорогой через деревню Фарфара. Однако и там жители перегородили дорогу, вынудив конвой вернуться на базу.

Провинция Эс-Сувейда

По информации корреспондента агентства Halab Today TV, трое бойцов «Бригады Шейха аль-Карама» Самих Абу Мансур, Таир Нассиф и Абдалла Абу Мансур были убиты в результате столкновений с другим племенным ополчением в районе поселка Сальхад на юге провинции. Вчера неизвестный напал на дом полевого командира группировки в поселке Аль-Суида, открыв огонь из гранатомета. В результате обстрела был нанесен только материальный ущерб.

1 Организация запрещена на территории РФ.