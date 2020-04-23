Москва, 23 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что пост в Рамадан не представляет угрозы иммунитету в период эпидемии коронавируса.

«Иммунитет снижается на полный желудок. Я профессиональный врач и нерелигиозный человек. Мне трудно принадлежать к какой-то одной религии, так как у меня отец православный, а мама мусульманка. Но я считаю, что пост только укрепляет иммунитет», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 183 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения, 555 человек скончались. Почти пять тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения вируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты считают, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.