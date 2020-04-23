Оксана Самойлова пожаловалась на жизнь в самоизоляции в дорогущем особняке

Москва, 23 апреля. Модель Оксана Самойлова пожаловалась поклонникам, что устала жить в режиме самоизоляции в своем дорогущем особняке, и хочет вернуться к прежней жизни.

Девушка отметила, что среди всех бед, которые обрушились на нее в последнее время, карантин занимает последнее место в списке. По словам жены рэпера Джигана, всю пользу от режима самоизоляции она уже получила: убрала дом, почитала книги, потренировалась, наобщалась с детьми. Однако ей катастрофически не хватает того, что было у нее раньше, — работы, путешествий и простых прогулок.

«Просто лежать и отдыхать сил уже нет, это самое сложное для всех сейчас, наверное. Все, конечно, бодрятся в Instagram, типа, есть еще запал на дополнительный месяц изоляции. Но я – все, я на грани», — призналась 31-летняя модель в своем Instagram-аккаунте.

Оксана Самойлова и Джиган, казалось, были идеальной парой, но недавно ошарашили поклонников, объявив о разводе. Многодетная мать сейчас сосредоточилась на воспитании детей и живет в загородном доме за 140 миллионов рублей, пока хип-хоп-исполнитель проходит очередной курс лечения от зависимости.

Ранее блогер Лена Миро объяснила, почему Самойлова, упрекнувшая мужа в обмане, долго терпела его выходки и не подавала на развод. Дело в том, что модель, как считает Миро, смогла накопить деньги на то, чтобы уехать от Джигана.