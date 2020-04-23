Семенович нелестно высказалась о мужчинах с зарплатой в 100 тысяч рублей

Москва, 23 апреля. Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович призналась, что за время романов с бизнесменами привыкла к роскоши, поэтому мужчина с доходом в 100 тысяч рублей, по ее мнению, «ничего не зарабатывает».

Бывшая солистка группы «Блестящие» стала гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!», в ходе которого откровенно ответила на вопросы, касающиеся ее личной жизни. В частности, Семенович призналась, что отношения с бизнесменами и банкирами разбаловали ее.

«Сейчас смотрю на ту Аню и думаю: «Дура, идиотка, куда ты столько потратила? Спустила на какие-то шмотки, а ведь могла уже дом купить на Рублевке!» — эмоционально рассказала она.

Один из возлюбленных даже оставил ей после расставания огромную квартиру в центре Москвы. Семенович отметила, что привыкла к определенному образу жизни и не готова «слишком опускать эту планку».

Заикнулась певица и о беременности. Семенович не исключила, что по окончании декрета не захочет возвращаться на сцену. Поэтому мужчина, по ее словам должен зарабатывать достаточно, чтобы она ни в чем не нуждалась. Говоря на эту тему, артистка весьма нелестно высказалась о представителях сильной половины человечества с зарплатой в 100 тысяч рублей.

«Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше и привыкла к определенному уровню жизни», — сказала она.

Сейчас Семенович встречается с мужчиной младшее ее на семь лет. По ее словам, пока у них роман на два города.

«Возможно, все идет к тому, что мы поженимся. А ведь начиналось, как летний роман…» — вспомнила она.

Семенович ранее назвала 40-летие прекраснейшей порой в жизни женщины. Артистка считает, что в современном мире, когда косметология и спорт в свободном доступе, любая представительница прекрасного пола может выглядеть даже лучше, чем в более молодые годы. Телеведущая отметила, что нередко именно в 40 лет женщины начинают заводить семью.