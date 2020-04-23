Эксперт Разворотнева призвала поддержать управляющие компании, проводящие дезинфекцию

Сферу жилищно-коммунального хозяйства необходимо включить в перечень наиболее пострадавших от коронавируса, а управляющим компаниям — оказать адресную поддержку при работах по дезинфекции от COVID-19, считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Напомним, ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев заявил, что после введения в стране режима самоизоляции собираемость платежей за ЖКХ упала наполовину — с предприятий на 45-50%, а с жителей на 30%.

Светлана Разворотнева рассказала Федеральному агентству новостей об общих проблемах, которые уже выявились и могут появиться в сфере ЖКХ в условиях пандемии коронавируса.

«Во-первых, падает собираемость [денег за полученные услуги и ресурсы], это однозначно, — сказала эксперт. — Кто-то оказался в сложной жизненной ситуации, а кто-то просто не может выйти из дома. Например, бабушки. Отсутствие мер воздействия на должников, — начисление пеней, взыскание задолженностей, отключение услуг, тоже, конечно, играет свою роль».

Правда, воспользоваться правом временно не платить по услугам ЖКХ могут воспользоваться не только те люди, у которых материальные сложности, предположила собеседница ФАН.

«По оценкам различных типов объединений, собираемость за коммунальные ресурсы упадет в два раза, — отметила она. — В Национальном жилищном конгрессе назвали цифру 30 процентов. Сколько будет на самом деле, мы узнаем уже в мае, потому что придут платежки за апрель, когда карантин, собственно говоря, и начался».

По словам Разворотневой, в апреле у управляющих компаний серьезно увеличился объем работ в связи с проведением в жилых домах и в местах общего пользования дезинфекции.

«Мы подсчитали, что на большой 9-этажный дом дополнительно нужно где-то 750 тысяч рублей в месяц, — сказала глава «ЖКХ Контроль». — Денег этих ни у кого нет. Ну, за редким исключением. В основном, все это вешается на них (на управляющие компании. — Прим. ФАН), и ничего не выделяется из бюджета. И, конечно, тут тоже очень большая нагрузка».

В связи с этим не удивительно, что определенная часть управляющих компаний идет на сокращение каких-либо объемов работ, пояснила Разворотнева. Но кого-то не спасает и это.

«Уже есть реальные сигналы о банкротстве управляющих компаний, — свидетельствует эксперт. — Из Омска нам, например, сообщили об этом. Также есть очень серьезная проблема с ТСЖ, это ведь некоммерческие предприятия, и у них нет подушки безопасности».

Кроме того, есть сложности и с проведением общих собраний собственников (ОСС), в случае истечения предыдущего срока полномочий. ОСС сейчас провести нельзя, и банки могут запросто блокировать счета, отметила собеседница ФАН.

«В общем, ситуация тяжелая, — подчеркнула Разворотнева. — Все участники рынка, и профсоюзы, и объединения, уже много кому написали письма. Вроде бы на этой неделе должно состояться заседание правительства РФ по теме ЖКХ. [Вице-премьер Марат] Хуснуллин все проблемы понимает».

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» считает, что на фоне этих негативных тенденций предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства также необходимо включить в перечень наиболее пострадавших от кризиса.

«И не помешает сейчас прямая адресная поддержка управляющих компаний хотя бы в плане дезинфекции, — резюмировала эксперт. — Все-таки, это явный форс-мажор. Ну, а потом и все остальное по мелочи тоже».

В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по теме ЖКХ.

Светлана Разворотнева также поддержала решение российского правительства отменить в нынешнем году поверку бытовых счетчиков.