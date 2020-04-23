Ученый рассказал об опасности заражения домашних кошек коронавирусом

Санкт-Петербург. 23 апреля. Человек вряд ли заразится коронавирусом от домашней кошки, однако сам может заразить любимого питомца, рассказал член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Вообще, большинство вирусных болезней человека получено нами так или иначе от животных, от разных их видов. Сюда относятся и вирус кори, и вирус паротита и многие другие вирусы, в том числе гепатит C и [вирус] иммунодефицита человека. Имеется публикация, что нынешний коронавирус может размножаться в организме кошек и хорьков, но не может эффективно размножаться в домашних птицах — утках и цыплятах, а также в свиньях и в собаках. Вместе с тем не отмечено ни одного случая передачи вируса от кошек к человеку», — отметил Нетесов.

По его словам, пока у кошек не зафиксировано ни одного случая естественного заражения новым коронавирусом.

«Кошка может получить вирус только от очень близкого человека, от члена семьи. Таким образом, это будет внутрисемейная передача. Люди с другими людьми общаются намного теснее, чем с кошками. Совершенно очевидно, что если в семье появился этот вирус, он появится у одного из членов семьи и только потом передастся кошке», — подчеркнул академик.

У кошки могут наблюдаться симптомы заболевания, похожие на человеческие, но пока они плохо описаны в научных публикациях. При этом породистые домашние животные более восприимчивы к заболеваниям, чем уличные коты.

«У кошки есть сходные симптомы, но они плохо описаны. Многих породистых кошек прививают против коронавируса кошек — есть такой коронавирус, он не патогенный для человека. И у меня есть предположение: вполне возможно, что большинство привитых кошек устойчивы к новому коронавирусу», — добавил Нетесов.

По словам ученого, сегодня рискуют также хозяева экзотических животных, особенно млекопитающих.