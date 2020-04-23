Украинских школьников заставили почтить память гитлеровца

Киев, 23 апреля. Школьников Львовской области привели возложить цветы на могилу нацистского преступника Дмитрия Пелипа, служившего в гитлеровском батальоне «Нахтигаль». Об этом рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, память гитлеровца почтили ученики средней школы в селе Равское, где родился Пелип.

«Учащихся Равской средней школы привели возложить цветы и зажечь свечи на могиле нацистского коллаборанта и военного преступника Дмитрия Пелипа — обершарфюрера батальона «Нахтигаль» и 201-го батальона вспомогательной полиции — шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения», — написал Долинский в Facebook.

На сообщение Долинского отреагировал юрист, бывший заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. Он потребовал от правящей партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» жесткого осуждения этой памятной церемонии.

«Дорогие начальники, если в отношении руководителей этой школы и местных образовательных чиновников не будет немедленно предпринято жестких мер, значит, пропаганда нацизма и Холокоста — часть вашей идеологии и ваша государственная политика. Вы власть, и это происходит во время вашего правления», — указал Портнов.

Он также отметил, что фракция уже неоднократно была замечена «в таких залетах».

«Мы ждем публичных сигналов и жестких мер. Хватит делать вид, что это вас не касается и происходит где-то на Луне», — призвал юрист.

Напомним, что на Украине и в ряде некоторых других западных стран пытаются переписать историю Второй мировой войны и уменьшают роль Советского Союза в победе над фашизмом. В этом году во Львове и Киеве 1 января состоялись факельные шествия в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры, главы Организации украинских националистов (запрещена в России), известного своим сотрудничеством с гитлеровской Германией. По некоторым данным, в маршах приняли участие от 1,5 до 2 тысяч человек.