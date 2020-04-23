Автор призыва взорвать Крымский мост потребовал усилить конфронтацию с Россией

Американский журналист Том Роган в издании Washington Examiner призвал командование ВС США организовать истребительное сопровождение для штатовских самолетов-разведчиков, действующих возле побережья Сирии. Свою инициативу Роган обосновал необходимостью снижения «угроз» для американских самолетов со стороны ВКС РФ.

Заявление диванного эксперта-русофоба настолько не дружит с логикой, что любой читатель его статьи просто обязан задуматься о вменяемости автора. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей.

Воздушные игры в «кошки-мышки»

Американские патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon, базирующиеся на итальянской авиабазе «Сигонелла», регулярно наведываются к побережью Сирии. Во-первых, Пентагон старается отслеживать ситуацию на территории САР любыми доступными методами. Во-вторых, американцы никогда не прочь выяснить, как там дела у русских на «Хмеймиме» и в Тартусе, особенно если есть возможность «подловить» периодически заглядывающие в сирийский порт российские дизель-электрические подлодки — носители «Калибров».

В свою очередь, российские истребители Су-35, базирующиеся на авиабазе «Хмеймим», столь же регулярно сближаются с американскими «Посейдонами» в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Во-первых, чтобы идентифицировать американские самолеты и взять их на сопровождение. Во-вторых, нечего шастать.

Несмотря на визуальную эффектность этих воздушных игр в «кошки-мышки», протекают они в рамках международных договоренностей, включая двустороннее соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. Впрочем, это не мешает американской стороне после «свиданий» своих «патрульников» с перехватчиками ВКС РФ традиционно обвинять российскую сторону в «небезопасных и непрофессиональных» действиях.

Как правило, в ответ на подобные демарши американцев Минобороны РФ подтверждает: да, факт сближения российского истребителя с американским самолетом-разведчиком имел место быть. После идентификации иностранного борта он был взят на сопровождение. Дальше американский самолет изменил курс (читай, «понял, что незаметно подобраться к нужному объекту не удалось, и сбежал»), а наш вернулся на аэродром. Минобороны РФ отмечает, что российский пилот действовал в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Точка. До следующего раза. Чао-какао, «уважаемые партнеры»!

Подчеркнем, подобные рандеву американских и российских военных самолетов над Средиземным морем — как, кстати, и над Черным морем — это сейчас обыденность. Причем это не мы к ним лезем, а они лезут к нам.

Лезут часто: за последний месяц российским истребителям с «Хмеймима» пришлось минимум два раза, 15 и 19 апреля, подниматься для идентификации приближающихся со стороны Средиземного моря неопознанных (то есть летевших с выключенными транспондерами) самолетов. Оба раза любопытные «незнакомцы» оказались американскими «Посейдонами», которые после встречи с Су-35 были вынуждены ретироваться несолоно хлебавши.

Как видим, ничего необычного. Если бы не одно «но».

«Командование должно взяться за ум»

Не успели военные США и России обменяться после инцидента 19 апреля традиционными «любезностями», как на веб-ресурсе американского еженедельного политического издания Washington Examiner появилась статья штатовского журналиста Тома Рогана.

Заголовок у этого текста оказался крайне эмоциональным: «Отправьте против российских угроз в Средиземном море истребители». Содержание статьи в части нагнетания саспенса тоже не подкачало.

«За последнюю неделю российские истребители Су-35 дважды подвергали опасности противолодочный самолет ВМС США над Средиземным морем. Европейское командование вооруженных сил должно взяться за ум и использовать истребители сопровождения для защиты своих экипажей, — взывал Роган, тут же добавляя: — Как и предполагалось, русские проверяют боеспособность американских военных на фоне пандемии коронавируса».

Кто это предполагал и зачем русским проверять боеспособность американских военных, да еще и на фоне COVID-19? Эти вопросы Роган оставил без ответа. Логика у автора статьи в Washington Examiner, мягко говоря, вообще удивительная. Кратко текст Рогана можно свести к следующим тезисам:

— русские не позволяют нашим самолетам-разведчикам бесконтрольно шляться, где нам захочется, а хочется нам много где;

— мы постоянно отправляем наши самолеты в разведывательные миссии к берегам Сирии, где «Посейдоны» встречаются с истребителями ВКС РФ, и это создает потенциально опасную ситуацию для экипажей наших самолетов-разведчиков: «Всякий раз, когда русские перехватчики подвергают опасности P-8A, мы рискуем потерять девять американских жизней»;

— чтобы решить эту проблему, надо прекратить наконец провокационные вояжи американских «Посейдонов» к берегам САР... Ой, нет! Надо, чтобы во время этих провокационных полетов наши мирные разведывательно-противолодочные самолеты сопровождались истребителями ВВС и ВМС США или, в крайнем случае, истребителями других стран НАТО;

— а еще лучше вернуть в Средиземное море какую-нибудь американскую авианосную ударную группу — пусть русские поймут, что мы им не позволим продолжать эту подлую авантюру с перехватом наших «Посейдонов» на подлете к воздушному пространству Сирии!

Разве это не феерично? Как говорится, понять и простить.

Не станем портить настроение господину Рогану напоминанием, что российские истребители с «Хмеймима» без проблем брали и продолжают брать на сопровождение приближающиеся к воздушному пространству САР американские самолеты-разведчики — вне зависимости от того, присутствует ли в Средиземном море АУГ ВМС США или нет.

Проигнорируем тот момент, что отправка американского «патрульника» на разведку к берегам Сирии в сопровождении истребителей непременно вызовет соответствующую ответную реакцию ВКС РФ. Иными словами, действия американского командования в русле «мудрых» советов Рогана скорее умножат, чем снизят риски для Пентагона, связанные с операциями около воздушного пространства Сирии. Де-факто Роган предлагает американскому командованию парадоксальную модель — «Чтобы справиться с пожаром, давайте плеснем в него бензин!»

Мы воздержимся также от язвительной отповеди машущему саблей светилу американской журналистики на тему того, что отправка в Средиземное море АУГ может оказаться не столь уж и простой задачкой — особенно в свете гуляющего по ВС США коронавируса.

Напомним, что по официальным данным, среди гражданского персонала и военнослужащих U.S. Army оказалось инфицировано уже свыше 5000 человек. COVID-19 «вывел из строя» 26 кораблей U.S. Navy — только на одном атомном авианосце USS Theodore Roosevelt (CVN-71) заболевших оказалось более 770 человек. Всего же на американском флоте выявлено 3578 случаев заражения коронавирусом, включая два летальных исхода.

В связи с этим министр обороны США Марк Эспер принял решение продлить до 30 июня запрет на передвижения военных Соединенных Штатов как внутри страны, так и за ее пределами.

Вместо всех этих упреков в адрес Рогана постараемся понять, чем же было вызвано появление откровенно идиотской статьи в Washington Examiner? Чтобы разобраться в этом, присмотримся к персоне самого автора статьи.

«В компании российских патриотов»

Том Роган родился в Великобритании в 1986 году. Получил бакалавра гуманитарных наук по полемологии в Королевском колледже Лондона, магистра естественных наук по ближневосточной политике в Школе востоковедения и африканистике Лондонского университета. Также у Рогана имеется диплом о высшем образовании со специализацией в области права в Колледже права.

Затем он перебрался в Штаты, получил американское гражданство. Во время президентских выборов в США в 2012 году выступал в качестве эксперта на телеканалах BBC и Sky News, а с 2014-го подрабатывал на телеканалах Fox News и CNN. После чего стал обозревателем издания Washington Examiner.

По большей части наш фигурант был востребован там, где американским медиа необходимо было «изобличить» Россию в каких-либо «агрессивных» или «антидемократических» действиях. После воссоединения Крыма с РФ и начала гражданской войны на юго-востоке Украины Роган заметно укрепил в Штатах свое реноме «эксперта по России» алармистскими заявлениями в стиле «Вот вы тут спите, а тем временем коварный Путин!..»

«К сожалению, как и в случае с химическим оружием Асада, сегодняшняя интрига Путина обойдется тяжелой ценой — свободой. Постепенно разрушая Украину, усиливая свое влияние в Восточной Европе и дурача Запад, играющий по его планам, Путин создает шедевр хитрости. И вот, пока Обама объявляет себя победителем в дипломатии, Путин поднимает тост за свою тайную победу!» — писал, к примеру, американский журналист в начале июня 2014 года.

К 2018 году непрерывно отстукивающий, как дятел, «Россия, Путин, коварно, агрессия, мир обречен, Путин!..» кликуша Роган западным читателям несколько поднадоел. Доходы «светила американской журналистики» упали. «Эксперту по России» пришлось срочно задуматься о пиаре себя, любимого.

Результатом этого стала публикация Рогана от 15 мая 2018 года в Washington Examiner с провокационным заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

Скандал получился громким.

Посольство России в США обратилось к редакции Washington Examiner с требованием объяснить, насколько материал Рогана отражает редакционную политику.

«Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей», — заявило российское посольство.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко объявила, что в публикации Рогана усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории России в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений. То есть статья Рогана потянула на статью 205 УК РФ «Террористический акт».

Роган купался в лучах славы, с удовольствием публикуя в Twitter наиболее гневные комментарии к своей статье. Когда же представитель российского СМИ поинтересовался у «эксперта по России», понимает ли он, что в своей публикации он выставил себя террористом, Роган ответил так:

«Хорошо. Значит теперь я нахожусь в компании российских патриотов — таких как Алексей Навальный».

Занавес!

Роган еще долго потом спекулировал на том, что теперь он чуть ли не «личный враг Путина». И попутно с гордостью рассказывал, как ему, Рогану, лично позвонил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, чтобы поблагодарить «за чудесную статью, которая так понравилась украинскому народу».

Правда, сам Климкин опроверг байку Рогана и предположил, что за ней явно скрываются коварные действия Кремля. Когда же выяснилось, что Рогану звонил не Климкин, а российские пранкеры Лексус и Вован, «личный враг Путина» сначала потрясенно отмалчивался, а затем объявил, что стал жертвой русской разведки!

В общем, и смех, и грех.

Его пример другим наука

К весне 2020 года былая слава Рогана заметно поугасла. Пандемия коронавируса и другие инфоповоды начали вытеснять русофобскую тему из повестки американских СМИ. Это совершенно не устраивало нашего «эксперта по России», для которого раздувание антироссийской истерии давно уже стало в буквальном смысле хлебом насущным.

Роган принялся лихорадочно бомбардировать своих читателей все новыми и новыми публикациями о напастях, которые якобы грозят миру со стороны России. Очередной такой поделкой и стала статья «Отправьте против российских угроз в Средиземном море истребители».

Особой известности она, в отличие от приснопамятной публикации 15 мая 2018 года, не снискала. Фигурально выражаясь, Роган столь часто кричал «Волки! Волки!», что замучал всех окружающих. Тем более что волки в итоге так и не явились. С англо-американским «экспертом по России» и «личным врагом Путина» случилось самое страшное, что только можно было вообразить, — всем на него стало наплевать.

Жалеть ли нам диванного «эксперта»-русофоба? Почему-то кажется, что нет. Его пример другим наука. Тем не менее, определенную благодарность к этому типу мы все же испытываем. В конце концов, алогичность последней статьи Рогана настолько бросается в глаза, что любой читатель Washington Examiner прямо-таки обязан задуматься о вменяемости «эксперта по России», а также иных, близких ему по духу, американских авторов.

С чем мы Тома Рогана и поздравляем.