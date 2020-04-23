Более 200 бесплатных обедов получили нуждающиеся в Петербурге. ФАН-ТВ

В период пандемии коронавируса многим петербуржцам пришлось нелегко: кому-то урезали заплату, кто-то и вовсе лишился работы. Поэтому любая помощь для них сейчас стала актуальной. Правозащитнику Никите Сорокину удалось привлечь неравнодушных людей, чтобы накормить нуждающихся.

«Проведение этой акции планируется здесь несколько раз в неделю в зависимости от того, как люди будут жертвовать свои деньги, потому что это не на свои деньги мы приобретаем, а на деньги тех людей, которые понимают эту ситуацию, они готовы помочь, и у них есть такая возможность», — рассказывает правозащитник.

Жители района благодарны Сорокину. Говорят, он уже не в первый раз их спасает: то пельменей привезет, то обеды.

«Мы многодетная семья. У нас работает, только папа, и работа у него сдельная, то есть сколько отвез, столько получил. Он остался без работы, пока закрыты детские сады, мы остались абсолютно без дохода, и я полагаю, что таких нас очень много. Такие ситуации у людей страшные бывают, когда остались совсем без средств к существованию. Это все очень нужно, это большая помощь, это неоценимая помощь я бы даже сказала, которую не каждый может оказать», — признается петербурженка Надежда Аскерова.

Для проведения акции потребовалось собрать всего 37 тысяч рублей. На эти деньги приготовили 240 обедов для жителей квартала СУН-16. По словам Никиты Сорокина, деньги продолжают собирать. Как только появится необходимая сумма, он с волонтерами отправится к жителям других районов.