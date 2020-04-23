Губерниев назвал увлекательным сериалом ситуацию в СБР с досрочными выборами

Москва, 23 апреля. Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «увлекательным сериалом» ситуацию в Союзе биатлонистов России (СБР), которое объявило о досрочных выборах главы организации.

Действующий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что о подобном решении правления СБР слышит впервые.

Губерниев считает, что происходящее в российском Союзе биатлонистов похоже на «увлекательный сериал», который непонятно, как завершится.

«Это дело Союза биатлонистов и я пока слежу за этим увлекательным сериалом и думаю, чем это закончится. Не знаю, оставят Драчева или снимут», — сказал комментатор в интервью НСН.

Губерниев, узнав, что сам Драчев не знал о собрании правления СБР, не исключил, что в организации заговор.

«Значит, у нас кругом зреет заговор и нужно понимать мотивы людей, которые это делают», — добавил спортивный комментатор.

Владимир Драчев возглавляет Союз биатлонистов России с мая 2018 года. Срок его полномочий должен истечь в 2022 году.

Ранее группа ветеранов российского биатлона призвала Драчева уйти с поста руководителя СБР. По их мнению, нынешний президент СБР не способен решить проблемы организации, указал «АиФ».