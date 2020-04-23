Беликов заявил, что требование смягчить карантин угрожает здоровью всех петербуржцев

Санкт-Петербург, 23 апреля. Коллективный иск группы петербуржцев с требованием смягчить карантин угрожает жизни и здоровью всех жителей Северной столицы. Об этом в четверг заявил председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов.

Он считает, что большинство горожан ответственно подходят к вопросу соблюдения режима самоизоляции, однако некоторым гражданам важнее получить хайп на теме коронавируса, чем обеспечить свою личную и социальную безопасность.

Беликов добавил, что в целом считает правильным, когда люди пытаются через суд отстоять свои права, но не в том случае, когда Россию и весь мир охватила эпидемия.

«Это недопустимо в ситуации, когда десяткам тысяч людей угрожает опасность, смерть, захоронение в закрытом гробу без присутствия друзей. Пандемия еще не закончилась — нам, как минимум, месяц еще находиться в напряженном тяжелом состоянии», — пояснил глава Совета МО Петербурга порталу iReactor.

По словам Беликова, на улицах Петербурга по-прежнему можно увидеть много людей, поэтому сейчас необходимо ставить вопрос об ужесточении карантина, а не ослаблении.

Ранее группа петербуржцев обратилась в суд с требованием отменить ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, в иске говорится о необходимости отмены запрета на передвижение, занятие спортом и собрания.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.