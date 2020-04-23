Полиция задержала 18 мошенников, которые обманывали российских пенсионеров

Москва, 23 апреля. Полиция задержала в 18 человек, которые подозреваются в мошенничестве в отношении пожилых россиян, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД РФ.

Злоумышленники находились за пределами страны и с помощью IP-телефонии звонили покупателям лекарств и БАД. Мошенники уверяли россиян, что те купили контрафактные препараты и предлагали возместить ущерб.

Для получения материальной выплаты они убеждали доверчивых пенсионеров предварительно заплатить налоговую пошлину. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

На территории столичного региона, Петербурга и Новосибирской области задержаны 18 человек. В ходе обысков были изъяты электронные носители информации, которые фиксировали получение средств от жертв мошенничества.

Полиция установила более 50 эпизодов мошенничества. Трое предполагаемых организаторов заключены под стражу. Расследование дела продолжается. Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.