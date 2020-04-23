«Правозащитные» организации начали использовать заключенных для повышения градуса социального недовольства в РФ

В начале апреля на сайте НКО «Русь Сидящая» появился информационный вброс о распространении коронавируса в одной из колоний. Причастная к этому директор организации Ольга Романова, которой СК прислал повестку на допрос, проживает за границей, а ее фонд получает финансирование от иностранных спонсоров. Журналисты нашего издания решили выяснить, что общего между историей с фейком в ИК Новгородской области и бунтом в Иркутской.

Следственный комитет по Новгородской области направил повестку на допрос директору «благотворительной» организации «Русь Сидящая» (признана иноагентом) Ольге Романовой в рамках уголовного дела о распространении недостоверной информации о коронавирусе (статья 207.1 УК). Речь идет об информационном вбросе, опубликованном на сайте организации вначале апреле, в котором говорилось о более 30 зараженных COVID-19 в колонии Новгородской области.

На данный момент Романова находится за границей. Она уехала в 2017 году в связи с проверкой СК, инициированной после заявления ФСИН о неисполнении организацией контрактов по работам с осужденными.По информации из СМИ, директор проживает и работает «в одном из респектабельных немецких фондов», что не мешает ей принимать максимальное участие в работе «Руси Сидящей», деятельность которой направлена далеко не на улучшение условий жизни заключенных.

Кто стоит за «Русью сидящей»?

«Русь Сидящая» была основана Романовой в 2008 году. Поначалу это было просто общественное движение, неформальноеправозащитное объединение граждан, чьи родственники находились в местах лишения свободы. Но в 2015 году организация решила узаконить и расширить свою деятельность, зарегистрировавшись в качестве «Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям». В 2017 году команда фонда, при поддержке HumanRightsIncubator, создала проект «Тюремный консультант» - онлайн-система информационной поддержки заключенных, а уже в 2018 году фонду был выделен грант ЕС на открытие в регионах РФ так называемых «юридических клиник» для оказания помощи попавшим под следствие. В том же году Минюст РФ внес организацию в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию «иностранного агента» из-за выявленного финансирования Европейской Комиссией ЕС и МИД Нидерландов.

Human Rights Incubator осуществляет свою деятельность под эгидой НКО «Мемориал» (признан иноагентом) при финансовой поддержке Еврокомиссии.

Финансируемый одним из фондов Джорджа Сороса «Мемориал» приобрел свою известность, благодаря защите так называемых «политзаключенных» - преступников и нарушителей общественного порядка. Минюст выдвигал обвинения НКО за то, что его сотрудники «подрывали основы Конституционного строя России, призывая к свержению действующей власти и смене политического режима в стране». Иначе говоря, вся деятельность этой «правозащитной» организации сводилась не к защите интересов граждан, а формированию негативного мнения о инициативах властей. Происходила это за счет распространения недостоверной информации на деньги иностранных спонсоров, основной целью которых является дестабилизация политической обстановки в России.

Кроме того, сотрудников «Мемориала» неоднократно обвиняли в преступлениях разной степени тяжести. Например, в отношении главы карельского отделения Юрия Дмитриева и его сотрудника Сергея Колтырина были возбуждены уголовные дела по факту растления малолетних. Дмитриев любил фотографировать несовершеннолетнюю падчерицу и хранить порнографические снимки на жестком диске компьютера. Колтырин же совратил мальчика-подростка.

На НКО также работал руководитель чеченской ячейки «Мемориала» ОюбаТитиева, которого приговорили за хранение наркотиков.

На данный момент фонд Романовой пока замечен только в распространении недостоверной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией. Однако и этого достаточно для того, чтобы «посеять зерно» панических настроений среди самих заключенных и их близких. Чем может обернуться подобная ситуация, можно узнать на примере других стран. Так, в Колумбии из-за страха перед пандемией в тюрьмах уже начались протесты, попытки массового побега, поджоги и бунты, в которых погибло больше 20 человек. В Иране, несмотря на большое количество освобождений, тюрьмы охватили бунты, унесшие жизни нескольких охранников. Кроме того, часть заключенных устроила побег. В Европетюрьмы также охвачены бунтами, повлекших за собой многочисленные смерти. Распространение ложной информации может спровоцировать аналогичную ситуацию в России, чего, вероятно, и добиваются «правозащитные» организации с западным финансированием. И «Русь Сидящая» далеко не единственная на этом поприще.

По лекалам бунта в иркутской колонии

Схожая ситуация с участием еще одной «правозащитной» организации, работающей на деньги иностранных спонсоров, произошла несколько дней назад в Иркутске. В городе Ангарск 10 апреля загорелась колония строгого режима №15 вследствие массового бунта заключенных. По информации представителей ФСИН, недовольство заключенных начало назревать накануне пожара после того, как один из осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора, препятствовал проведению обыска, провоцируя других заключенных на противоправные действия. Позднее осужденные напали на одного из сотрудников колонии, разбили камеры и порезали осколками стекол руки. Некоторое время спустя на территории вспыхнул пожар.

Во время бунта заключенные слали «видеоотчеты» некоему Святославу Хроменкову, члену «правозащитной» организации «Сибирь без пыток». Хроменков в своих соцсетях публиковал ролики с места событий, распространяя ложную информацию о количество погибших.

Примечательно то, что «правозащитник», аналогично Романовой, находится заграницей в бегах. Вначале 2020 года на него было заведено уголовное дело – Хроменкова сочли причастным к экстремистской деятельности.

Журналисты решили узнать, кто стоит за организацией «Сибирь без пыток». Удалось выяснить, что формирование работает в близком сотрудничестве с европейской НКО FrontLineDefenders, которую также спонсируют скандально известные фонды. Один из них – «Фонд Форда» (FordFoundation), финансируемыйиз «Национального фонда в поддержку демократии» (NED – признан нежелательным в РФ). Кроме того, в списке «доноров» значится OpenSocietyFoundations – фонд «Открытое Общество» (признан нежелательным в РФ), который также финансируется Соросом.

У нас справедливо возникли подозрения, что бунт мог быть организован «извне». Позже нашу точку зрения разделил и министр юстиции РФ Константин Чуйченко. С чего бы российским заключенным первым делом слать видео из колонии не свои адвокатам и родным, а «правозащитнику», работающему на иностранные организации и находящемуся в бегах за рубежом?

Совпадение или система?

Казалось бы, нет ничего общего в истории с распространением фейка о коронавирусной инфекции в колонии в Новгородской области и бунтом в иркутской колонии. Но, если внимательнее присмотреться, то можно увидеть схожую картину: оба события активно освещали уехавшие заграницу «правозащитники», деятельность организаций которых финансируется при помощи зарубежных спонсоров. Возникает ощущение, что на Западе «нащупали» новую сферу, через которую можно влиять на настроение населения. Пользуясь сложной ситуаций, возникшей из-за пандемии, подобные «правозащитные» организации могут под предлогом борьбы за права людей вести подрывную деятельность, связанную с раскачиванием политической системы.

НКО, спонсирующие эти фонды, давно известны своей деятельностью, сводящейся к демонизации государственной системы любым путем. Сейчас этот путь – заключенные, которых из-за специфики содержания легко выставить «жертвами кровавого режима».