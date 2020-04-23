Сурайкин раскритиковал руководство КПРФ за чествование Ленина на фоне коронавируса

Похоже, для официальных российских коммунистов миф важнее людей, в том числе собственного электората. Такое впечатление, что руководство КПРФ не верит в существование коронавируса, поэтому с легкостью нарушает введенный в Москве режим самоизоляции. Тем самым 75-летний Геннадий Зюганов и его соратники ставят под угрозу заражения не только себя. Своим отрицательным примером они в полном смысле слова «напускают» COVID-19 на немолодых сторонников КПРФ.

Именно так можно оценить поведение руководства этой партии, которое, несмотря на введенный в Москве режим самоизоляции с связи с эпидемией, демонстративно отправилось возлагать цветы к Мавзолею Ленина — усыпальнице создателя советского государства Владимира Ильича Ленина. (Напомним, 22 апреля отмечалась 150-летняя годовщина со дня рождения Ленина).

Учитывая, что электорат КПРФ — в основном пожилые люди, наиболее подверженные коронавирусной инфекции, в том числе со значительным количеством летальных исходов, — такое поведение Зюганова и его (отметим, также немолодых) соратников можно считать, как минимум, легкомысленным — и сами рискуют, и других провоцируют. На это обращают внимание в том числе представители левых сил, которые не меньше, чем партия «дедушки Зю», чтут «дедушку Ленина», — например в партии «Коммунисты России».

Как рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей лидер «Коммунистов России» товарищ Максим (Максим Сурайкин), они также отметили 150-летие со дня рождения Ленина, но сделали все, чтобы не нарушать требований властей и не подвергать угрозе заражения свой электорат.

«У нас тоже прошло празднование по всей стране, ведь у нас 75 региональных отделений, — рассказал товарищ Максим. — Но мы попросили наших пожилых товарищей остаться дома и общаться только по скайпу или через соцсети. У нас везде прошли партийные собрания, но все это было в удаленном формате — только в онлайн-режиме. Возложение цветов мы, конечно, организовали в офлайне, но у всех участников были средства личной защиты, соблюдалась социальная дистанция, участвовали только молодые ребята до 30 лет — наименее подверженные риску заражения, в том числе с летальным исходом».

Однако КПРФ все эти требования даже не думала выполнять, что видно по кадрам видеозаписи: ни о социальной дистанции, ни о соблюдение других мер предосторожности там явно речь не шла. Это вызвало осуждение лидера «Коммунистов России».

«Если КПРФ сделала свою акцию полностью очной, без соблюдения социальной дистанции и необходимых мер гигиены, — это, конечно, абсолютно неправильно. Мы должны заботиться о здоровье наших граждан. Да, 150 лет со дня рождения Ленина — это для нас святая дата, но она не должна повлечь за собой опасность для здоровья наших старших товарищей», — подчеркнул Максим Сурайкин.

Отметим, нарушение руководством КПРФ правил самоизоляции уже привело к заражению коронавирусом главы КПРФ в Татарстане. Речь идет о руководителе татарстанского отделения КПРФ, лидере фракции коммунистов в Госсовете Татарстана Хафизе Миргалимове.

О том, что татарстанские коммунисты, увлекшись отмечанием дня рождения Ленина, «не уберегли своего лидера», рассказал президент Татарстана Рустам Минниханова в ходе выступления по теме COVID-19 на сессии Госсовета республики. Позже появилась информация, что у татарстанского руководителя КПРФ тест на коронавирус оказался положительным.

Также стало известно, что журналистка RT Екатерина Винокурова распространила через свой Telegram-канал требование проверить законность действий партии КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова, которые устроили массовое шествие по Красной площади в честь дня рождения Ленина.

Винокурова напомнила, что 75-летний Зюганов вообще не имеет права покидать место проживания в связи с введенными в Москве ограничениями. Кроме того, демонстративное нарушение представителями КПРФ единых для всех правил оскорбительно для граждан, которые строго соблюдают режим самоизоляции. Журналистка напомнила о сотнях тысяч верующих, которые не смогли посетить пасхальную службу.

«Считаю, что со стороны КПРФ допущено хамство и неуважение по отношению ко всем москвичам, — написала Винокурова. — Именно такие ситуации демонстративного неравенства, неуважения к людям провоцируют социальный бунт».

Журналистка призвала направить документы о нарушении руководством КПРФ установленных правил в Генпрокуратуру, ФСО, столичный главк МВД и в московскую администрацию.