ВОЗ сочла эффективными принятые Россией меры по борьбе с коронавирусом

Москва, 23 апреля. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович сочла эффективными ограничительные меры, принятые властями России для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

«Действительно, в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020 года. Это обнадеживает», — оценила Вуйнович.

Представитель ВОЗ при этом отметила, что в некоторых регионах пока нет положительной динамики. В качестве примера она привела Мурманскую область, где прирост заболевших за последние дни увеличился с 10% до 19%.

По ее словам, говорить о прохождении пика заболеваемости можно будет только тогда, когда положительные изменения будут происходить по всей стране на протяжении длительного времени.

«Пока можно сказать, что применяемые ограничительные меры работают и система в целом справляется с эпидемией в стране», — заключила Вуйнович.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года, а затем она быстро распространилась по миру. COVID-19 унес жизни уже более 185 тысяч человек, заболели свыше 2,6 миллиона. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

В России, по последним данным, зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения COVID-19. Свыше 4,8 тысячи человек удалось вылечить, 555 скончались. В регионах введен режим самоизоляции, отменены массовые мероприятия, школьники и студенты перешли на дистанционное обучение.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, что испытания первой отечественной вакцины от COVID-19 начнутся в течение месяца, научный центр «Вектор» уже набрал добровольцев для исследований.