Москва, 23 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как мотивировать себя к занятиям спортом в период самоизоляции из-за коронавируса.

«Всегда трудно себя заставить. Поэтому составьте для себя расписание и дважды в день делайте упражнения. Потом вы себя будете уважать за это и скажете спасибо», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. От коронавируса погибло более 183 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 555 человек умерли. Почти пять тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.