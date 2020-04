Сын Поплавской повторно женился на бывшей супруге

Вот все переживают по поводу изоляции, а у нас все не как у людей! Старший сын, мой дорогой Клим, женился! Да, во второй раз! Да, на своей первой жене Жене! Вот такие превратности судьбы! ) Самое странное и поразительное, что я наблюдала за церемонией вот так же, как видите ее вы - виртуально! Это трудно осознать, проще просто принять! Все это подтверждает лишь одно - настоящая любовь не знает преград, никакой коронавирус ей не страшен! ???? Любите друг друга и будьте счастливы! А я очень рада! Вот такая у нас насыщенная жизнь, несмотря на самоизоляцию. Скоро в нашей семье ещё одно знаменательное событие, наш юбилей с моим дорогим и любимым @e_yakovlev Одни Жени в нашей семье, никуда от них не деться ???? Евгений и Евгениев у нас только прибывает #свадьба #коронавируснамнестрашен #самоизоляция #любимыйсын #любовь #счастье #семья #вместенавсегда #люблюнемогу

