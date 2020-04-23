Сын Поплавской повторно женился на бывшей супруге

Москва, 23 апреля. Актриса и телеведущая Яна Поплавская сообщила, что ее старший сын Клим второй раз женился на бывшей супруге Евгении Остряковой. Из-за коронавируса бракосочетание молодых прошло без свидетелей, а сами виновники торжества, как и представительница ЗАГСа, были в масках.

О важном событии в жизни сына Поплавская рассказала в Instagram. Она опубликовала видео, на котором бывшим супругам выдают новое свидетельство о браке, а они с радостью демонстрируют обручальные кольца. Перед молодоженами лежат традиционные для ЗАГСА атрибуты: паспорта, кучки для подписей и коробка от ювелирных символов брака.

«Вот все переживают по поводу изоляции, а у нас все не как у людей! Старший сын, мой дорогой Клим, женился! Да, во второй раз! Да, на своей первой жене Жене! Вот такие превратности судьбы! Самое странное и поразительное, что я наблюдала за церемонией вот так же, как видите ее вы — виртуально! Это трудно осознать, проще просто принять!» — поделилась счастливая актриса.

Поплавская отметила, что повторный брак лишь доказывает тот факт, что любовь сына и его избранницы настоящая — «не знает преград, никакой коронавирус ей не страшен».

Артистка также сообщила, что вскоре в ее семье произойдет «еще одно знаменательное событие» — юбилей ее совместной жизни с нынешним избранником и по совместительству личным помощником Евгением Яковлевым, с которым она встречается около пяти лет.

Союз с Яковлевым — вторые серьезные отношения в жизни Поплавской. До него актриса долгое время была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом. Супруги развелись в 2011 после 25 лет брака.