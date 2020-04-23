Минтруд РФ предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

Москва, 23 апреля. Министерство труда и социальной защиты России предложило закрыть на карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых из-за коронавируса. Об этом рассказала заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина, выступая в четверг на пресс-конференции в онлайн-формате.

По ее словам, в данный момент коронавирусная инфекция была выявлена у 457 человек, проживающих в психоневрологических и других интернатах.

«В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций», — сказала чиновница.

Баталина добавила, что стационарные учреждения для пожилых граждан полностью закрыты на карантин в 29 регионах России, частично — в 46.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения, установив возбудителя, в середине марта объявила о пандемии коронавируса.

Инфекция быстро распространилась практически по всему миру. В настоящее время в России у 62 773 человек выявлена коронавирусная инфекция. Почти пять тысяч человек смогли вылечиться, от коронавируса погибли 555 пациентов.

Китайские власти обвинили в причастности к созданию инфекции США. ряд специалистов, в частности, экс-эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин, сообщил, что инфекция была разработана в американской лаборатории пять лет назад.