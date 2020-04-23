В ЮАР ввели сухой закон на фоне пандемии COVID-19

Кейптаун, 23 апреля. Введение сухого закона в ЮАР на фоне пандемии COVID-19 облегчило работу местным медикам.

Драки, бытовое насилие, автомобильные аварии — очень часто подобные случаи сопровождаются алкогольным опьянением. Запретив продажу алкоголя, власти ЮАР хотят снизить количество инцидентов.

По оценкам полиции и медицинских работников, алкоголь является причиной по меньшей мере 40% всех экстренных госпитализаций. Еженедельно в больницы ЮАР поступают около 34 тысяч пациентов с тяжелыми травмами. После введения карантина и запрета на продажу алкоголя эта цифра упала до 12 тысяч.

На данный момент медицинские учреждения располагают пятью тысячами дополнительных коек. Сейчас пандемию неплохо сдерживают, но если число зараженных продолжит расти, важность этих дополнительных мест сложно переоценить.

Медицинские эксперты призывают власти страны сохранить запрет еще и по другой причине. Чрезмерное употребление алкоголя сильно ослабляет иммунитет и может оказывать особое влияние на респираторные заболевания.

Однако часть общества, в частности оппозиционная партия «Демократический альянс», выступают за «умную модель блокировки», которая позволит людям покупать алкоголь в течение нескольких часов каждый день.

Оппозиционеры опасаются, что сухой закон может подтолкнуть население и преступные группировки к самостоятельному производству алкоголя. Только до начала эпидемии 26% алкоголя производилось кустарным способом.