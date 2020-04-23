Вертолет МЧС вылетел к застрявшим на горе в Алтае россиянам

Горно-Алтайск, 23 апреля. Вертолет МЧС России вылетел спасать людей, застрявших из-за пожара в горах Алтая, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ведомства.

Двенадцать человек, заблокированных на горе у поселка Шашикман Онгудайского района, ждут помощи более пяти часов. Люди собирали в горах орехи, а затем природный пожар отрезал им путь для возвращения.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8, на тушение пожара направлены 12 человек и две единицы техники, уточнили в МЧС России. По предварительным данным, среди застрявших на горе находятся четверо детей.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области начались массовые пожары из-за аномальной жары. Возгорания произошли в лесных массивах и в четырех муниципальных округах.