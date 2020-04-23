Дроздов предрек грустную судьбу диким животным после пандемии коронавируса

Судьба диких животных, которые сейчас выходят на пляжи и улицы городов, опустевших из-за пандемии коронавируса, может сложиться печальным образом. Этого опасается российский путешественник, известный телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов. Подробнее о том, что станет с представителями дикой природы после возвращения людей к привычному укладу жизни, он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

Когда пандемия COVID-19 буквально остановила жизнь в крупных городах, и туристы были вынуждены вернуться домой, по всему миру — то тут, то там — стали появляться сообщения о животных, которые заходят на пустые улицы агломераций и мегаполисов. Несмотря на то, что часть таких публикаций — фейки, факт остается фактом: животные возвращаются туда, откуда много лет назад их вытеснили люди.

Российский ученый-зоолог Николай Дроздов констатировал: к сожалению, это временное явление. Все прекратится, когда жизнь вернется в привычное русло.

«Трогательно звучит, но дело в том, что все это закончится, как только закончится наша самоизоляция. Говорят, что сейчас в парки вернулись лисы и лоси, но неужели вы думаете, что когда народ появится там снова, лисы не убегут в лес? Так что это временное явление, которое показывает, что свято место пусто не бывает. Бедные животные сейчас находятся в легком обмане: «Ух ты! Люди исчезли», — сказал Николай Дроздов в комментарии ФАН.

Черепахи под угрозой

Буквально на днях пресса сообщила, что на популярные пляжи Таиланда вернулись большие группы редких кожистых черепах. По информации The Sun, это произошло впервые за 20 лет. Местные экологи обнаружили, что животные делают на пляжах Пхукета самые большие гнезда за последние десятилетия.

Николай Дроздов отметил: из-за большого числа туристов черепахи не могли подплывать к пляжам. Сейчас они выходят на сушу, чтобы отложить яйца, но дальнейшая их судьба может сложиться очень грустно.

«Можно посочувствовать только черепахам <…> Они же не просто пришли на пляж — они яйца отложили. Если через месяц мы снова пустим на пляжи туристов, они выйдут на кладки яиц и затопчут их», — объяснил зоолог.

Кожистые черепахи — очень редкий вид. Это самые крупные современные черепахи, и их относят к уязвимым видам.

«Это удивительная черепаха. Она в отдельное семейство выделена, у нее родственников нет», — отметил Николай Дроздов.

Чтобы из отложенных яиц вылупились маленькие кожистые черепашки, нужно время. А его, если туристический сезон все же начнется в Таиланде после пандемии, может не быть. Вряд ли страна, большую часть доходов которой составляет прибыль от туристов, решится на закрытие пляжей из-за черепах.

«Печально, но это невозможно. Представьте: приезжают туристы, а им говорят: «Стоп, не пустим вас всех, черепашки скоро вылупятся», — сказал зоолог.

Почему пингвины приходят в города

Исчезновение людей почувствовали не только кожистые черепахи в Таиланде, но и южноафриканские пингвины. В Сети появилось видео, как группа из трех пингвинов гуляет по улицам опустевшего Кейптауна.

Пингвины — очень социальные птицы и любят собираться в компании, объяснил Дроздов. Зоолог не удивлен, что они вышли прогуляться в город.

«Это совсем другое дело. Черепахи, увидев толпу людей, на пляжи не выйдут. А пингвины, в принципе, не боязливые и общительные. <…> В Мельбурне, в Австралии, есть пляжи, куда ночью выходят пингвины — они уже привыкли, что люди их фотографируют. В отличие от черепах, они не выходят делать кладки, они любят просто прогуляться. Социальные животные: любят компании. Может быть даже, нас принимают за каких-то своих дальних родичей: странных, длинноногих и без крылышек», — рассказал Николай Дроздов.

Three penguin friends explore the streets of Cape Town ???? pic.twitter.com/CkV9n7qQV5 — The Sun (@TheSun) April 23, 2020

Людям нужно принимать меры

Если говорить о возвращении диких животных на пляжи и в города, не стоит обольщаться. Рано или поздно горожане снова выйдут на улицы, а туристы устремятся на пляжи теплых стран. Сообществу и экологов и зоологов нужно разрабатывать меры, как обезопасить животных и при этом не подвергать риску людей. Вряд ли кому-то в парке захочется встретиться с разъяренным лосем, отметил Николай Дроздов.