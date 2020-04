Дроздов предрек грустную судьбу диким животным после пандемии коронавируса

Судьба диких животных, которые сейчас выходят на пляжи и улицы городов, опустевших из-за пандемии коронавируса, может сложиться печальным образом. Этого опасается российский путешественник, известный телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов. Подробнее о том, что станет с представителями дикой природы после возвращения людей к привычному укладу жизни, он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

Когда пандемия COVID-19 буквально остановила жизнь в крупных городах, и туристы были вынуждены вернуться домой, по всему миру — то тут, то там — стали появляться сообщения о животных, которые заходят на пустые улицы агломераций и мегаполисов. Несмотря на то, что часть таких публикаций — фейки, факт остается фактом: животные возвращаются туда, откуда много лет назад их вытеснили люди.

Российский ученый-зоолог Николай Дроздов констатировал: к сожалению, это временное явление. Все прекратится, когда жизнь вернется в привычное русло.

Буквально на днях пресса сообщила, что на популярные пляжи Таиланда вернулись большие группы редких кожистых черепах. По информации The Sun, это произошло впервые за 20 лет. Местные экологи обнаружили, что животные делают на пляжах Пхукета самые большие гнезда за последние десятилетия.

Николай Дроздов отметил: из-за большого числа туристов черепахи не могли подплывать к пляжам. Сейчас они выходят на сушу, чтобы отложить яйца, но дальнейшая их судьба может сложиться очень грустно.

Кожистые черепахи — очень редкий вид. Это самые крупные современные черепахи, и их относят к уязвимым видам.

Чтобы из отложенных яиц вылупились маленькие кожистые черепашки, нужно время. А его, если туристический сезон все же начнется в Таиланде после пандемии, может не быть. Вряд ли страна, большую часть доходов которой составляет прибыль от туристов, решится на закрытие пляжей из-за черепах.

Исчезновение людей почувствовали не только кожистые черепахи в Таиланде, но и южноафриканские пингвины. В Сети появилось видео, как группа из трех пингвинов гуляет по улицам опустевшего Кейптауна.

Пингвины — очень социальные птицы и любят собираться в компании, объяснил Дроздов. Зоолог не удивлен, что они вышли прогуляться в город.

Three penguin friends explore the streets of Cape Town ???? pic.twitter.com/CkV9n7qQV5