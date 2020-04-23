Африка, Ближний Восток и Азия заинтересовались российской боевой платформой «Бумеранг»

Москва, 23 апреля. Россия начала продвигать на зарубежный рынок новейшую колесную платформу «Бумеранг», которая может быть использования для создания различных боевых машин. Об этом в четверг заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Уникальность платформы заключается в возможности создавать на ее базе машины самого широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием», — отметил он, выступая в эфире радио Sputnik.

По словам Михеева, интерес к российской технике уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и страны СНГ. Предварительная оценка объема продаж составляет 1 млрд долларов.

Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил Sputnik, что созданные на базе «Бумеранга» боевые машины могут передвигаться по любому бездорожью, нести на себе отделение мотострелков и плавать. Платформа позволяет разместить серьезное вооружение, например — 57-мм или 30-мм пушку. Если снабдить «Бумеранг» управляемыми снарядами и системой управления огнем, то он превращается в автономную боевую единицу. Пехота может вести огонь из одного места, а «Бумеранг», контролируемый через планшет, из другого. Боевая машина способна развивать высокую скорость, имея двигатель на 750 лошадиных сил, и выдерживать попадание 30-мм снаряда.

Впервые платформа была представлена на выставке вооружений Russia Arms EXPO в 2013 году, а широкая общественность впервые увидела ее во время репетиции Парада Победы в 2015 году.

«Бумеранг» представляет собой унифицированную платформу, на базе которой можно производить бронетранспортеры, БМП и другую колесную технику.

