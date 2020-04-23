Милонов обвинил в попытках прославиться авторов иска об отмене коронавирусных ограничений

Санкт-Петербург, 23 апреля. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что коллективный иск об отмене введенных из-за коронавируса ограничений в Петербурге является попыткой спекуляции на общей проблеме.

Ранее стало известно, что группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск к властям Северной столицы с требованием отменить ограничения, которые были введены в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По мнению Милонова, авторы иска пытаются снискать себе славу путем спекуляции на проблеме, с которой столкнулась вся страна, передает издание «Невские новости».

«Сейчас некоторые люди стараются проявить свою активность. Кто-то направляет ее в социальное русло, те же волонтеры, — это нормально. А есть те, кто пытается спекулировать на общей проблеме и снискать себе какую-то славу. Эти люди вместо того, чтобы просто хотя бы не мешать, считают, что настал их звездный час, и таким образом хотят прославиться», — пояснил парламентарий.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что причиной возникновения эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 183 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге зафиксировано 2458 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек скончались. С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.