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Экономика

Аналитик рассказал, когда выгоднее открывать и пополнять банковские вклады

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Аналитик рассказал, стоит ли россиянам класть деньги на банковские вклады

В ближайшее время Центральный банк понизит ключевую ставку, что приведет к снижению ставок по вкладам. Такой прогноз Федеральному агентству новостей дал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя отток вкладов из банков.

Недавно ЦБ сообщил о сокращении объема вкладов физических лиц в российские банки. По итогам марта объем вкладов сократился на 1%, или на 315 млрд рублей. Специалисты Центробанка уверены, что в ближайшее время тенденция сохранится.

По их словам, уменьшение сумм на депозитах было связано с тем, что люди совершали покупки, ожидая введения режима самоизоляции. При этом на конец месяца ситуация нормализовалась в силу снижения активности населения, также начались выплаты заработной платы.

«В дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход», — сообщают в ЦБ.

В свою очередь, аналитик Александр Разуваев считает, что в текущем оттоке средств со вкладов есть две причины.

«Главная заключается в том, что в условиях режима самоизоляции не понятен режим работы банков. В итоге люди решили хранить деньги дома, что является абсолютно здравым решением, — отметил Разуваев в интервью ФАН. — Конечно, кто-то поддался психозу из-за введения налога на депозит и якобы возможного моратория на вклады. Вторая причина связана с потерей работы многими, а кому-то зарплату урезали. Соответственно, люди стали проедать сбережения».

Аналитик рассказал, стоит ли россиянам класть деньги на банковские вклады

Экономист прогнозирует, что после отмены режима самоизоляции в России произойдет прирост вкладов.

«Далеко не все деньги проели, суммарно был снят триллион рублей. Плюс к этому люди поймут, что ситуация в экономике не такая страшная, и тогда станут более свободно распоряжаться деньгами. Что касается налогов на депозиты — то там смягчили условия, и это история не текущего года. Поэтому к моменту, когда все это заработает, люди обо всем забудут», — уверен собеседник ФАН.

При этом россиянам следует класть деньги на вклады в ближайший период, потому что Центральный банк вскоре понизит ключевую ставку, говорит Разуваев.

«Сейчас ключевая ставка 6%, а на конец года она будет 4,5% или 5%. В связи с этим депозитные ставки будут ниже», — убежден эксперт.

В данном случае понижение ключевой ставки поддержит рост экономики страны, утверждает аналитик.

«В третьем квартале будет глобальная перезагрузка экономики. При этом нефть на конец года будет 50 долларов за баррель. В таком случае Россия и мир отделаются легким испугом», — сказал экономист.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что налог на доходы по вкладам начнут взимать с доходов за 2021 год — то есть первые уведомления россияне получат в 2022 году. Глава Минфина подчеркнул, что изменения, вызванные курсовыми колебаниями, не будут подвергаться налогообложению.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф предложил разделять вклады на мелкие доли, чтобы уйти от налога, поскольку он будет высчитываться только после полного их суммирования.

Аналитик рассказал, стоит ли россиянам класть деньги на банковские вклады

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