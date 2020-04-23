Аналитик рассказал, когда выгоднее открывать и пополнять банковские вклады

В ближайшее время Центральный банк понизит ключевую ставку, что приведет к снижению ставок по вкладам. Такой прогноз Федеральному агентству новостей дал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя отток вкладов из банков.

Недавно ЦБ сообщил о сокращении объема вкладов физических лиц в российские банки. По итогам марта объем вкладов сократился на 1%, или на 315 млрд рублей. Специалисты Центробанка уверены, что в ближайшее время тенденция сохранится.

По их словам, уменьшение сумм на депозитах было связано с тем, что люди совершали покупки, ожидая введения режима самоизоляции. При этом на конец месяца ситуация нормализовалась в силу снижения активности населения, также начались выплаты заработной платы.

«В дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход», — сообщают в ЦБ.

В свою очередь, аналитик Александр Разуваев считает, что в текущем оттоке средств со вкладов есть две причины.

«Главная заключается в том, что в условиях режима самоизоляции не понятен режим работы банков. В итоге люди решили хранить деньги дома, что является абсолютно здравым решением, — отметил Разуваев в интервью ФАН. — Конечно, кто-то поддался психозу из-за введения налога на депозит и якобы возможного моратория на вклады. Вторая причина связана с потерей работы многими, а кому-то зарплату урезали. Соответственно, люди стали проедать сбережения».

Экономист прогнозирует, что после отмены режима самоизоляции в России произойдет прирост вкладов.

«Далеко не все деньги проели, суммарно был снят триллион рублей. Плюс к этому люди поймут, что ситуация в экономике не такая страшная, и тогда станут более свободно распоряжаться деньгами. Что касается налогов на депозиты — то там смягчили условия, и это история не текущего года. Поэтому к моменту, когда все это заработает, люди обо всем забудут», — уверен собеседник ФАН.

При этом россиянам следует класть деньги на вклады в ближайший период, потому что Центральный банк вскоре понизит ключевую ставку, говорит Разуваев.

«Сейчас ключевая ставка 6%, а на конец года она будет 4,5% или 5%. В связи с этим депозитные ставки будут ниже», — убежден эксперт.

В данном случае понижение ключевой ставки поддержит рост экономики страны, утверждает аналитик.

«В третьем квартале будет глобальная перезагрузка экономики. При этом нефть на конец года будет 50 долларов за баррель. В таком случае Россия и мир отделаются легким испугом», — сказал экономист.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что налог на доходы по вкладам начнут взимать с доходов за 2021 год — то есть первые уведомления россияне получат в 2022 году. Глава Минфина подчеркнул, что изменения, вызванные курсовыми колебаниями, не будут подвергаться налогообложению.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф предложил разделять вклады на мелкие доли, чтобы уйти от налога, поскольку он будет высчитываться только после полного их суммирования.