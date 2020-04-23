Вирусолог Аграновский указал на признаки приближения России к плато по коронавирусу

Статистические данные по коронавирусу, поступающие из разных стран, говорят о том, что ситуация в России не катастрофическая — в нашей стране потери минимальные. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

Снижение заболеваемости

За прошедшие сутки на территории России было зафиксировано 4774 новых больных COVID-19 — на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля, соответственно. Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, количество заболевших снижается второй день подряд.

Всего в 85 российских регионах было зарегистрировано 62 773 случая заражения новым типом коронавируса. 555 летальных случаев, 4891 человек вылечился.

Сегодня лидерство по числу заболевших удерживает Москва (33 940 пациентов). При этом в столице возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус.

«Если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки», — сообщили в оперштабе.

Минимальные потери

Как отметил Алексей Аграновский, есть все признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.

«Это так называемая «пила по статистике», когда данные могут снижаться или повышаться, но не наблюдается тенденция значительного роста. Это характерно для любой эпидемии. Сейчас мы близки к плато, но устойчивой картины мы не видим. Но некоторые признаки видны. С каждым днем будет яснее по статистике, находимся ли мы близко к этому состоянию, которое, конечно, мы все ждем и хотим», — пояснил Алексей Аграновский.

По словам вирусолога, если верить статистическим данным, которые поступают из разных стран, ситуация в России не катастрофическая. Более того, все проходит с минимальными потерями.

«Хотя еще совсем недавно был очень заметный рост — это вызывало откровенную тревогу. Но если мы в скором времени выйдем на замедление, то это будет, конечно, здорово. Тогда можно будет совсем уверенно сказать, что бог помиловал. Хотя мы не можем при всем этом исключить повторных заражений. Это уже зависит от свойств возбудителя SARS-CoV-2, насколько устойчив иммунитет», — заключил Алексей Аграновский.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.