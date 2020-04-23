Востоковед объяснил сомнительные вбросы ПНС Ливии в адрес ЧВК «Вагнера»

Москва, 24 апреля. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии находится в отчаянии, поэтому при любом удобном случае вспоминает ЧВК «Вагнера», которая, по слухам, действует в стране, заявил востоковед Михаил Рощин.

Недавно террористы ПНС Ливии обвинили ЧВК «Вагнера» в использовании химического оружия. Эксперт констатировал, что нет никаких доказательств применения нервно-паралитического газа против формирований ПНС Ливии, как, в общем-то, и доказательств присутствия ЧВК «Вагнер» в Ливии.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН отметил, что противоречия между триполитанским «правительством» и фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром не удалось решить мирным путем, и боевые действия продолжаются. По словам профессора, ПНС Ливии задействует любой способ, чтобы привлечь к себе внимание мировой общественности, которая активно сражается с коронавирусной инфекцией, охватившей планету.

«При этом любому здравомыслящему наблюдателю понятно, что Правительство национального согласия по сути таковым не является. Оно представляет в лучшем случае интересы населения Триполитании, и то не полностью, — констатировал эксперт. — Альтернативное правительство в Бенгази и Тобруке, поддерживаемое Ливийской национальной армией маршала Халифой Хафтаром, безусловно, представляет большинство населения страны. И находящееся в отчаянном положении ПНС при каждом удобном случае вспоминает про ЧВК «Вагнера».

По его мнению, ПНС Ливии, которое контактирует с боевиками, продолжит делать сомнительные вбросы, в частности, в адрес ЧВК «Вагнера».

Рощин напомнил, что ПНС Ливии использует отряды турецких боевиков, поэтому не ему упрекать ЛНА в привлечении контрактников.