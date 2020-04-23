Сябитова задумалась о новом браке

Москва, 23 апреля. Известная сваха и ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова обратилась к фанатам с вопросом, нужен ли ей третий супруг. Мнения поклонников не заставили себя ждать.

Сябитова в феврале отметила 58-летие. За плечами у известной свахи два брака. Первый закончился трагично — муж звезды скончался от инфаркта, а последний распался в 2011 году.

Спустя девять лет телеведущая задумалась о новом браке. Она поинтересовалась у поклонников, нужен ли муж женщине, если она успешна, имеет множество увлечений, любимую работу, не стеснена в средствах, живет в комфортном загородном доме, готовится к внукам, да еще и не страдает от одиночества.

«Если вы не поняли, то это я о себе», — добавила Сябитова.

Одна из подписчиц заметила, что если мужчина обеспеченный и успешный, то вполне подойдет. На этот комментарий сваха объяснила, что такой представитель сильного пола нужен молодой женщине, которая сможет родить еще не одного ребенка.

«Я свое счастье проживала, и сейчас, слава богу, все, что нужно, есть. Так зачем у молодой отбирать?» — задалась она вопросом.

Сябитова в другом комментарии уточнила, что возлюбленный у нее есть, на что намекала фраза об отсутствии чувства одиночества. Такое замечание устроило поклонников телеведущей. Они пожелали свахе счастья и констатировали, что очередной штамп в паспорте ей точно не нужен.

Телеведущая ранее согласилась с мнением коллеги Ларисы Гузеевой о том, что у женщин после 40 лет нет шансов выйти замуж. Сваха призвала их не строить воздушные замки, а концентрировать внимание на себе, родных и близких.