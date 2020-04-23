Академик РАН назвал сроки испытаний российской вакцины от коронавируса

Санкт-Петербург, 23 апреля. Испытания первой отечественной вакцины от COVID-19 начнутся в течение месяца, научный центр «Вектор» уже набрал добровольцев для исследований, заявил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Реально испытания первой отечественной вакцины начнутся через месяц, не позже — в мае. Я думаю, что остальные вакцины тоже начнут испытывать через месяц, через два, но в клиническую практику они войдут только спустя три-четыре месяца после получения результатов испытаний, никак не раньше. Потому что вакцина должна быть безопасной и реально давать защиту от инфекции», — уточнил Нетесов.

«Раньше августа-сентября она не появится, но это и так рекордные сроки для разработки вакцин. Обычно они намного дольше разрабатываются», — добавил ученый.

Испытания проходят в три фазы. Первая — проверка на безопасность, вторая — подбор дозы, третья — испытание в очаге инфекции.