Башаров показал разборку с бывшей женой при маленьком сыне

Москва, 23 апреля. Актер Марат Башаров показал разборки со своей бывшей женой Елизаветой Шевырковой. Конфликт произошел, когда экс-супруга приехала к артисту за их общим сыном Марселем.

Ролик, в котором бывшие супруги выясняют отношения на глазах маленького растерянного сына, актер опубликовал в своем Instagram. Видео начинается с того, что звезда российского кино обвиняет экс-возлюбленную в насилии.

«Ты ударила папу», — говорит Башаров, снимая реакцию Шевырковой на видео.

В ответ Шевыркова заявляет, что причина разборок иная — Башаров злоупотребил алкоголем.

«Ты напился. Ты напился с ребенком. Марсель, иди ко мне, пожалуйста, папа напился», — объясняет она сыну.

Башаров показал разбросанные по земле бутылки, которые, по его словам, раскидала мать Марселя. Он также обратился к мальчику с вопросом, действительно ли «папа пьяный», чем спровоцировал грубую реакцию бывшей жены.

«Ты одному ребенку уже психику сломал, падла. Что ты делаешь с ребенком, падла, просто падла», — заявила возмущенная Шевыркова.

Выведенная из равновесия семейным скандалом Шевыркова набросилась на Башарова с кулаками и пообещала, что в следующий раз приедет к нему с полицией.

Башаров испытывает трудности с алкоголем. Злоупотребление спиртным неоднократно становилось причиной неадекватного поведения актера — после большого количества выпитого он сломал нос своей супруге, и спустя несколько месяцев та подала на развод. Актер признает, что пьяным не может контролировать свои эмоции, но не может справиться с зависимостью.

Ранее Башаров признавался, что хотел бы вернуть Шевыркову, но считает их воссоединение маловероятным.