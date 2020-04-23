Глава Военно-медицинской академии ушел с должности из-за заражения курсантов COVID-19

Москва, 23 апреля. Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун покинул пост из-за заражения части курсантов коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство обороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что с начала пандемии коронавируса в академии начали профилактику новой болезни, были подготовлены лекарства, развернут инфекционный центр, однако, несмотря на принятые меры, «были допущены просчеты».

Из-за этих просчетов в организации барьерных и профилактических мер не факультете подготовки врачей для иностранных армий не удалось предотвратить «инфицирование части курсантов». Сколько именно человек заразились, не уточняется.

«С учетом данного факта, по результатам инспекции комиссии Минобороны России начальник академии Александр Яковлевич Фисун освобожден от должности… [Он] написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Александр Фисун возглавлял ВМА с февраля 2018 года. Он является заслуженным врачом России, доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом РАН. Фисун имеет более чем двадцатилетний опыт клинической работы, написал свыше 350 работ.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя — новый тип коронавирусу. В середине марта было объявлено о пандемии коронавируса, указал «Царьград».

По состоянию на 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом, более 4,8 тысячи человек выздоровели, скончались 555 пациентов.