ЦБ РФ допускает новый отток вкладов россиян из-за самоизоляции

Москва, 23 апреля. Банк России не исключил возможного нового оттока вкладов россиян из-за режима самоизоляции. Такой прогноз представлен в обзоре банковской деятельности за март 2020 года на официальном сайте регулятора.

Эксперты ЦБ РФ уточняют, что некоторое дополнительное снижение по вкладам физлиц связано с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход. По итогам марта объем вкладов населения в российских банках сократился на 315 миллиардов рублей. Главным образом отток средств зафиксирован в крупных банках. Так, депозитная база 11 крупнейших финансовых организаций сократилась на 0,8%.

Помимо этого, в Банке России не исключили, что в среднесрочной перспективе пройдет рост просрочки по кредитам опять же из-за сложной экономической обстановки, вызванной эпидемией коронавируса.

Ранее о невозможности изъятия или «заморозки» вкладов россиян, как это произошло в советское время, заявлял глава Сбербанка РФ Герман Греф. Он подчеркнул, что сейчас никаких условий для изъятия вкладов у россиян просто не существует. Аналогичное мнение выразила и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, введение ограничения на использование вкладов физлиц юридически невозможно, а, во-вторых, в этом нет никакой необходимости.