Экспериментальную методику лечения COVID-19 создали в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Московские врачи разработали методику лечения коронавируса гелием
Экспериментальную методику лечения коронавируса разработали московские врачи. Ингаляцию с помощью гелия и оксида азота испытывают в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения столицы. Информация размещена на официальном сайте ведомства. По словам специалистов, у гелия есть особое свойство, которое должно быть эффективно при лечении острых легочных заболеваний. Он нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. То есть может предотвращать кислородное голодание, улучшать кровоснабжение. Врачи планируют проводить терапию с помощью специального аппарата. Как заявляют в департаменте здравоохранения, разработкой российских врачей уже заинтересовались в 10 странах, в том числе США и Франции.
4 774 новых случаев коронавируса за сутки
4 774 человека заразились коронавирусом в нашей стране за последние сутки. Почти у половины из них не было клинических проявлений болезни. Новые случаи инфекции зарегистрированы более, чем в 80 регионах страны. Больше всего зараженных выявлено в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Всего же на сегодняшний день в нашей стране около 63 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. 555 человек погибли, около пяти тысяч выздоровели.
В Петербурге продлили запрет на посещение храмов
В Санкт-Петербурге до 28 апреля продлили запрет на посещение храмов. Священнослужители, церковные работники и волонтеры продолжат работать, однако службы будут по-прежнему проходить без прихожан. Об этом сказано в обращении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, оно опубликовано на сайте епархии. Изначально запрет на участие в богослужении верующих действовал до 20 апреля. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в городе его решено продлить до 28 апреля. На это число выпадает Радоница — православный день поминовения усопших. Отметим, что запрет на посещение храмов также продлен в Москве и Московской области.
Россия не будет депортировать иностранцев в условиях пандемии
Министерство внутренних дел России не будет выдворять иностранцев из страны на фоне эпидемии коронавируса. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Она отметила, что те документы, которые есть на руках у иностранных граждан, так же не будут аннулироваться. Речь идет о визах, разрешениях на временное пребывание в нашей стране, видах на жительство и патентах. Ранее в ведомстве прорабатывали вопрос депортации иностранцев, которые оказались в России во время эпидемии коронавируса. Для этого предполагалось задействовать зарубежные посольства и консульства. Отметим, что многие страны по-прежнему держат свои границы закрытыми.