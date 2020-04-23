Экспериментальную методику лечения COVID-19 создали в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Московские врачи разработали методику лечения коронавируса гелием Экспериментальную методику лечения коронавируса разработали московские врачи. Ингаляцию с помощью гелия и оксида азота испытывают в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения столицы. Информация размещена на официальном сайте ведомства. По словам специалистов, у гелия есть особое свойство, которое должно быть эффективно при лечении острых легочных заболеваний. Он нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. То есть может предотвращать кислородное голодание, улучшать кровоснабжение. Врачи планируют проводить терапию с помощью специального аппарата. Как заявляют в департаменте здравоохранения, разработкой российских врачей уже заинтересовались в 10 странах, в том числе США и Франции.

4 774 новых случаев коронавируса за сутки 4 774 человека заразились коронавирусом в нашей стране за последние сутки. Почти у половины из них не было клинических проявлений болезни. Новые случаи инфекции зарегистрированы более, чем в 80 регионах страны. Больше всего зараженных выявлено в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Всего же на сегодняшний день в нашей стране около 63 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. 555 человек погибли, около пяти тысяч выздоровели.

В Петербурге продлили запрет на посещение храмов В Санкт-Петербурге до 28 апреля продлили запрет на посещение храмов. Священнослужители, церковные работники и волонтеры продолжат работать, однако службы будут по-прежнему проходить без прихожан. Об этом сказано в обращении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, оно опубликовано на сайте епархии. Изначально запрет на участие в богослужении верующих действовал до 20 апреля. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в городе его решено продлить до 28 апреля. На это число выпадает Радоница — православный день поминовения усопших. Отметим, что запрет на посещение храмов также продлен в Москве и Московской области.