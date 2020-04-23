Ущерб от экономических преступлений в первом квартале снизился в России на треть

Москва, 23 апреля. Ущерб от экономических преступлений в России в первом квартале 2020 года снизился на 29%, до 56,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в официальной статистике Министерства внутренних дел РФ. Как следует из сообщения ведомства, по сравнению с январем-мартом 2019 года, на 1,2% увеличилось число преступлений в экономической сфере.

«Всего за три месяца было выявлено 37,8 тысячи преступлений данной категории», — подчеркнули в МВД.

Удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных правонарушений составил 7,4%. Суммарный материальный ущерб — 56,8 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин отметил высокую раскрываемость опасных преступлений. Он также добавил, что значительно снизился показатель преступности среди несовершеннолетних, а также количество уличных преступлений.

Напомним, за январь-февраль этого года больше всего преступлений было зафиксировано в Москве — 23,9 тыс. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ. На второй строчке находится Московская область — 12,1 тыс. правонарушений. Следом идут Краснодарский край (12 тыс.), Челябинская область (10,2 тыс.) и Ростовская область (9,6 тыс.).

Меньше всего преступлений зафиксировано в Ненецком автономном округе — всего 124 инцидента. Также низкий уровень преступности наблюдается на Чукотке (126), в Ингушетии (322), Магаданской области (472) и Калмыкии (508).

В общей сложности за январь-февраль 2020 года в России правоохранительные органы зафиксировали 327,3 тыс. преступлений. Отмечается, что это на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.