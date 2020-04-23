Кремль прокомментировал расследование США о зарабатывающих на инсайдах нефтетрейдерах

Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков видел сообщения о том, что в США началось расследование в отношении нефтетрейдеров, которые заработали на инсайде о российском проекте взаимодействия с ОПЕК+.

«Мы видели сообщения СМИ, но мы не знаем насколько они соответствуют действительности. Такое количество ложных сообщений и вымыслов приходит сейчас в СМИ, что воспринимать это нужно с большими допусками», — отметил он.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что власти США начали проверку сделок по продаже нефти. Вашингтон полагает, что в результате утечки информации некоторые трейдеры узнали о результатах мартовских переговоров ОПЕК+ и использовали это знание, чтобы заработать на бирже. В частности, речь идет о подготовленной российской стороной стратегии по взаимодействию со странами-членами ОПЕК.

Напомним, что в марте произошел обвал цен на нефть, вызванный решением Саудовской Аравии увеличить добычу и ввести скидки. Так Эр-Рияд отреагировал на отказ Москвы еще сильнее сокращать производство нефти в рамках уже принятой сделки ОПЕК+. Некоторые эксперты назвали действия саудитов объявлением ценовой войны.

Позже состоялась встреча ОПЕК+, на которой была согласована новая сделка. Страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Со временем этот показатель будет снижен до 8 млн баррелей, а затем — до 6 млн баррелей. После этого цены на черное золото постепенно начали расти.

